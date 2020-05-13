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2020-05-13T17:52
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Архангельская область и НАО создадут комиссию по объединению
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РИА Новости

Архангельская область и НАО создадут комиссию по объединению

17:52 13.05.2020
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© Фото : Антон ТайбарейГубернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский
© Фото : Антон Тайбарей
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Рабочие группы в Архангельской области и Ненецком автономном округе займутся сбором предложений жителей по образованию нового субъекта РФ, окончательное решение об объединении примут жители двух регионов на референдуме, говорится в сообщении пресс-службы врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.
Уточняется, что созданные в двух регионах рабочие группы, которые возглавят, соответственно, Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный, займутся сбором предложений от жителей двух регионов, проведением консультаций с общественностью и экспертами. Координировать работу по подготовке проекта соглашения об объединении будет единая комиссия, в состав которой в равном количестве войдут представители обоих регионов, сопредседателями комиссии также станут Цыбульский и Бездудный.
"На основании собранных инициатив рабочие группы должны подготовить предложения по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта", - говорится в сообщении.
"Принимать окончательное решение об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа в единый регион предстоит жителям на референдуме", - уточняется в сообщении.
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Юрий БездудныйНенецкий автономный округАлександр ЦыбульскийАрхангельская областьПолитика
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