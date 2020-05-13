МИД Белоруссии назвал дату заседания контактной группы по Донбассу

С конца марта заседания контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп проходят в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса COVID-19 и закрытия рядом стран своих границ. В том числе, по видеосвязи организованы и переговоры 13-14 мая.