МИД Белоруссии назвал дату заседания контактной группы по Донбассу

МИНСК, 13 мая - РИА Новости. Следующее заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе планируется по графику на 27 мая, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
С конца марта заседания контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп проходят в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса COVID-19 и закрытия рядом стран своих границ. В том числе, по видеосвязи организованы и переговоры 13-14 мая.
"Следующее заседание планируется, согласно графику, 27 мая 2020 года", - сказал пресс-секретарь. Он уточнил также, что формат предстоящей встречи будет определен ближе к дате переговоров.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.