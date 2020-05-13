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2020-05-13T17:43
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МИД Белоруссии назвал дату заседания контактной группы по Донбассу
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РИА Новости

МИД Белоруссии назвал дату заседания контактной группы по Донбассу

17:43 13.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
МИНСК, 13 мая - РИА Новости. Следующее заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе планируется по графику на 27 мая, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
С конца марта заседания контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп проходят в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса COVID-19 и закрытия рядом стран своих границ. В том числе, по видеосвязи организованы и переговоры 13-14 мая.
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"Следующее заседание планируется, согласно графику, 27 мая 2020 года", - сказал пресс-секретарь. Он уточнил также, что формат предстоящей встречи будет определен ближе к дате переговоров.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ДонбассМИД БелоруссииБелоруссияУкраинаВ мире
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