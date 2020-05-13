Суд в Киеве оставил под стражей экс-главу МИД Украины

КИЕВ, 13 мая - РИА Новости. Апелляционный суд Киева отказался изменить меру пресечения бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре и оставил его под стражей, об этом во время заседания заявил судья.
Ранее правоохранители задержали бывшего главу МИД по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Затем Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего министра на два месяца. Кроме того, правоохранители подозревают жену экс-главы МИД Кожары в даче заведомо ложных показаний по делу об убийстве Старицкого. Как полагает следствие, изначально Кожара с супругой пытались инсценировать самоубийство Старицкого, однако положение тела указывает, что он не мог уйти из жизни самостоятельно. Киевский апелляционный суд 13 апреля перенес рассмотрение апелляционной жалобы по данному делу на 28 апреля, а затем на 13 мая.
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"Решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киев от 27 марта 2020 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей до 25 марта 2020 года включительно оставить без изменений, а апелляционную жалобу адвоката оставить без удовлетворения. Решение апелляционного суда оспариванию не подлежит", - заявил судья. Трансляция заседания велась на YouTube-канале суда.
Предприниматель Старицкий погиб в доме Кожары. Он был гендиректором Atlantic Group, а также руководил телеканалом "Интер" и возглавлял департамент международных связей Украинской государственной телерадиокомпании. Дело сначала расследовали по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство". Позднее полиция переквалифицировала дело, убрав пометку о самоубийстве. По версии следствия, в день убийства Старицкий и Кожара употребляли алкоголь, между ними произошла драка. Кожара отрицает причастность к убийству. Если его вина будет доказана, ему грозит от семи до 15 лет тюрьмы за умышленное убийство. Если же будет доказано, что убийство совершено в корыстных целях, ему может грозить пожизненное лишение свободы.