Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ

"Те выпускники 11 классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах, им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ", — сказал Глушко в эфире канала "Россия 24".