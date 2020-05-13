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2020-05-13T20:45
https://ria.ru/20200513/1571392280.html
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392925_0:0:2994:1685_1036x0_80_0_0_896ec46086abf6fd9ed886d6d078caf5.jpg
РИА Новости

Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ

17:15 13.05.2020 (обновлено: 20:45 13.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Выпускники школ в 2020 году будут сдавать в рамках Единого госэкзамена только два предмета, которые необходимы им для поступления в высшее учебное заведение, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

"Те выпускники 11 классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах, им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ", — сказал Глушко в эфире канала "Россия 24".

Он также отметил, что ЕГЭ пройдет по единому для всей страны расписанию.
В свою очередь, замминистра просвещения Виктор Басюк на заседании Российского союза ректоров заявил, что министерство может отменить обязательные экзамены по русскому языку и базовой математике для поступающих в вузы в этом году.
Ранее в ведомстве сообщили, что в связи с пандемией COVID-19 сроки Единого государственного экзамена в этом году скорректируют: перенесут с начала июня на более поздний срок — какой именно, пока не известно. При этом школьникам, которые не планируют поступать в вуз, сдавать ЕГЭ не придется: отметки в аттестат им выставят по итогам года.
Рособрнадзор совместно с Минпросвещения разработали требования к проведению экзамена в условиях коронавируса, предполагающие рассадку экзаменуемых на большом расстоянии друг от друга, термометрию и санитарную обработку рук.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, академик Виктор Садовничий во время открытия фестиваля Nauka 0+
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Ректор МГУ считает, что знания школьников можно оценивать по двум ЕГЭ
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