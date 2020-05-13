Беглов рассказал о расходах Петербурга на борьбу с COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Расходы бюджета Санкт-Петербурга на борьбу с коронавирусом составляют около 17 миллиардов рублей, и это не предел, сообщил губернатор Алесандр Беглов.
"У нас непростая ситуация. Никто не предполагал, что будет увеличена расходная часть (бюджета Петербурга – ред.) на борьбу с эпидемией. А это фактически порядка 17 миллиардов рублей… Я думаю, что это еще не предел… Надо смотреть, с какими показателями мы выйдем на осень, и деньги надо сегодня экономить", - сказал он на заседании городского правительства.
Правительство в среду рассмотрело законопроект о внесении изменений в закон о бюджете Петербурга на 2020 год. Согласно этому документу, доходы бюджета сокращаются на 15% - до 573,1 миллиарда рублей, расходы – на 7%, до 677,1 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 104 миллиарда рублей, что на 51,2 миллиарда рублей превышает ранее запланированный показатель.
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