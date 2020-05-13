Беглов рассказал о расходах Петербурга на борьбу с COVID-19

"У нас непростая ситуация. Никто не предполагал, что будет увеличена расходная часть (бюджета Петербурга – ред.) на борьбу с эпидемией. А это фактически порядка 17 миллиардов рублей… Я думаю, что это еще не предел… Надо смотреть, с какими показателями мы выйдем на осень, и деньги надо сегодня экономить", - сказал он на заседании городского правительства.