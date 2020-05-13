Во Франции более полумиллиона яиц отзывают из-за риска сальмонеллеза

ПАРИЖ, 13 мая - РИА Новости. Во Франции отзывают более 500 тысяч яиц, проданных в магазинах сетевых ритейлеров, из-за риска заражения сальмонеллезом, передаёт в среду телеканал BFMTV.
Речь идёт о примерно 535300 яйцах среднего размера из лота 3FRMDB08, такой же код нанесён на каждое яйцо. Срок их употребления истекает 14 мая. Продукт был произведён на ферме в департаменте Ланды на юго-западе Франции.
Потенциально заражённые яйца распространялись через сети Atac, Auchan, Carrefour, Système U, Intermarché и E.Leclerc под марками Matines, Eco+, Netto, Top Budget или без конкретных брендов.
Сальмонеллез – серьезное инфекционное заболевание, поражающее органы пищеварения, сальмонеллы способны проникать в яйца, поэтому вероятность заразиться, употребляя их, увеличивается.
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