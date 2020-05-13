Руководство "Ленэнерго" заявило о содействии следствию

Обвиняемых в махинациях в "Ленэнерго" освободили по амнистии

Обвиняемых в махинациях в "Ленэнерго" освободили по амнистии

"В офисе компании "Россети Ленэнерго" проводятся следственные действия в связи с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015-2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская". Руководство компании оказывает максимальное содействие следствию", - сообщили в компании.