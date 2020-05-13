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2020-05-13T16:54
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Руководство "Ленэнерго" заявило о содействии следствию
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РИА Новости

Руководство "Ленэнерго" заявило о содействии следствию

16:54 13.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевЛенэнерго
Ленэнерго
© РИА Новости / Алексей Даничев
Ленэнерго. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Следственные действия, которые сейчас проходят в центральном офисе компании "Ленэнерго" (работает под брендом "Россети Ленэнерго") на площади Конституции в Петербурге, связаны с контрактом по прокладке кабельных линий до подстанции "Крестовская", руководство компании оказывает максимальное содействие следствию, сообщили в пресс-службе "Ленэнерго".
В пресс-службе распределительной сетевой компании "Россети Ленэнерго" ранее сообщили РИА Новости, что правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в центральном офисе предприятия на площади Конституции в Петербурге. Источник агентства, близкий к правоохранительным органам региона, отмечал, что обыски связаны с прокладкой кабельных линий для стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове, построенного к ЧМ-2018. Он добавил, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "мошенничество".
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"В офисе компании "Россети Ленэнерго" проводятся следственные действия в связи с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015-2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская". Руководство компании оказывает максимальное содействие следствию", - сообщили в компании.
Как сообщалось ранее, "Ленэнерго" проложило наземную часть резервных кабельных линий 110 кВ по Васильевскому острову для электроснабжения "Газпром-Арены" для обеспечения повышенной надежности электроснабжения стадиона, на котором прошли игры Кубка конфедераций в 2017 году и ЧМ-2018.
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