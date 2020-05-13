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Основной государственный экзамен (ОГЭ)
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РИА Новости

Основной государственный экзамен (ОГЭ)

16:52 13.05.2020 (обновлено: 16:53 13.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчащиеся в коридоре школы
Учащиеся в коридоре школы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России – форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА).
ОГЭ представляет собой форму организации экзаменов с использованием заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного стандарта основного общего образования.
Апробация ОГЭ проходила в России с 2004 года.
Для проведения ОГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ), которые формируются с помощью Открытого банка заданий Основного государственного экзамена, размещенного на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), и специализированного программного обеспечения.
ГИА в форме ОГЭ включает в себя два обязательных экзамена по русскому языку и математике, а также два экзамена по выбору из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов РФ и литературу народов России на родном языке предоставляется право выбрать экзамен по родному языку и/или родной литературе.
ОГЭ проводится для граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы основного общего образования, а также лиц, обучающихся в образовательных организациях, расположенных за пределами территории РФ – загранучреждениях Министерства иностранных дел РФ, имеющих в своей структуре специализированные образовательные подразделения, а также для экстернов, допущенных в к ГИА.
ГИА проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора.
Вопросы ГИА курирует Управление организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора.
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за девятый класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.
Лица, осваивающие образовательные программы основного общего образования в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам основного общего образования, вправе пройти экстерном ГИА. Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах, освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.
Экзамены по всем учебным предметам, за исключением иностранных языков, а также родного языка и родной литературы, проводятся на русском языке.
Результаты всех экзаменов влияют на итоговую отметку, выставляемую в аттестат об основном общем образовании аттестат, а также на его получение.
Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти календарных дней.
Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно выполненные задания экзаменационной работы) переводятся в пятибалльную систему оценивания.
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением.
Предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года:
- участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в резервные сроки;
- участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным предметам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки.
В сентябре 2019 года Рособрнадзор опубликовал проект расписания основного государственного экзамена на 2020 год, согласно которому выпускников 9 классов должны были сдавать экзамены в три этапа. Досрочный – с 21 апреля по 16 мая, основной – с 22 мая по 30 июня, а также дополнительный – с 7 по 21 сентября.
С 6 апреля 2020 года в связи с пандемией коронавируса порядка 95% российских школьников вышли на дистанционное обучение, также были также смещены даты проведения ОГЭ. В частности было объявлено, что девятиклассники будут сдавать ОГЭ по двум основным предметам, русскому языку и математике, а датой старта определена на 9 июня.
13 мая 2020 года Минпросвещения объявило об отмене ОГЭ в текущем учебном году, итоговые оценки выставят на основании годовых.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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