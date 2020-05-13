В Минсельхозе оценили ситуацию на рынке АПК

"В ходе совещания регионы представили информацию о ситуации на продовольственном рынке, обеспеченности населения продуктами питания и ценах на основные товарные группы. По данным субъектов, в целом рынок АПК стабилен, не отмечается перебоев в поставках продукции и значительных ценовых колебаний", - говорится в сообщении Минсельхоза.