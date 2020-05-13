Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T16:28
https://ria.ru/20200513/1571389243.html
В Минсельхозе оценили ситуацию на рынке АПК
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570463400_0:141:3077:1872_1036x0_80_0_0_2b3a9c5489f2e0c791f96ebb328c2ece.jpg
РИА Новости

В Минсельхозе оценили ситуацию на рынке АПК

16:28 13.05.2020
293
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ситуация на рынке АПК в России стабильная, перебои в поставках продукции и существенные ценовые колебания в стране не наблюдаются, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Министерство указывает, что глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев провел очередное заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием.
"В ходе совещания регионы представили информацию о ситуации на продовольственном рынке, обеспеченности населения продуктами питания и ценах на основные товарные группы. По данным субъектов, в целом рынок АПК стабилен, не отмечается перебоев в поставках продукции и значительных ценовых колебаний", - говорится в сообщении Минсельхоза.
Разметка для соблюдения дистанции одном из магазинов в Москве
10:49Распространение нового коронавируса
Ученый посоветовал членам одной семьи по очереди ходить в магазин
500001
Обсудить 0
Цены на нефтьДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
Рекомендуем
Нефтяной станок-качалка на фоне долларовых банкнот
Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак оценил новые шаги Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
Иран выступил за снижение объемов добычи нефти
Нефтяная качалка
Россия и Саудовская Аравия довольны признаками роста спроса на нефть
Нефтяной танкер у побережья Лонг-Бич, штат Калифорния
Bloomberg сообщил о проблемах с разгрузкой саудовской нефти в США
Дмитрий Козак
Источник: Козак прилетел в Берлин для участия в переговорах по Украине
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Беглов оценил взаимодействие петербургских властей с жителями города
Пострадавший в результате взрыва во время похоронной церемонии в Джелалабаде в провинции Нангархар
В Афганистане число жертв взрыва на похоронах выросло до 32
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Дмитрий Козак
Источник рассказал детали визита Козака в Берлин
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
Китай сократил пропуск фур из Приморья из-за COVID-19
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель будет развивать хорошие отношения с Россией
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
Глава РФПИ рассказал о самом многообещающем препарате от коронавируса
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко
Эксперт прокомментировал увольнение Витренко из "Нафтогаза"
Памятник советско-польскому братству по оружию в центре города Легница
В Польше не согласились с позицией Германии о виновнике Второй мировой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09Школьники смогут выбрать нужное количество предметов ЕГЭ для поступления
22:07В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
Лента новостейМолния