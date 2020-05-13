В Таджикистане число больных COVID-19 превысило 800

ДУШАНБЕ, 13 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан на вечер среды зарегистрировал 72 новых случая заражения COVID-19, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Бибихонум Дарвешзода.

"За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 72 человека, и общее число заболевших в стране достигло 801 человека, число умерших осталось прежним - 23 человека", - сказала она. По ее словам, на среду 4148 человек находятся под наблюдением врачей, в течение последних суток 547 человек были выписаны домой после излечения из учреждений здравоохранения.

Она отметила, что правительство и министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана в настоящее время принимают все необходимые меры для профилактики и лечения нового типа коронавируса COVID-19.

Министерство здравоохранения и соцзащиты Таджикистан призывает всех жителей страны неукоснительно соблюдать правила личной гигиены и в то же время в случае появления симптомов заболевания немедленно обратиться к семейному врачу в своем районе.