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2020-05-13T16:25
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Госдума приняла закон о продлении электронного голосования в Москве
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РИА Новости

Госдума приняла закон о продлении электронного голосования в Москве

16:25 13.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы.
Автором инициативы стала депутат Госдумы от ЕР Ирина Белых.
Указатель к избирательному участку в Москве
15:37
Госдума приняла закон о голосовании дистанционно на выборах
По ее словам, принятый ранее комплекс нормативных актов и техническая база способствовали успешному проведению экспериментального дистанционного электронного голосования на выборах 8 сентября 2019 года в Москве. В этой связи эту форму голосования в столице можно распространить на выборы всех уровней: в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Москвы и органы местного самоуправления еще на два года. Согласно инициативе, перечень цифровых избирательных участков утверждается решением ЦИК России на основании предложений комиссий субъектов РФ в течение пяти дней после дня вступления законопроекта в силу.
Для участия в голосовании на цифровом избирательном участке избиратель может подать заявление о включении в список избирателей через портал "Госуслуги" и МФЦ и в случаях, установленных ЦИК России, через территориальные и участковые комиссии.
Цифровые избирательные участки впервые были использованы в Москве на 30 избирательных участках в единый день голосования 8 сентября прошлого года. На этих участках могли проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 прошли выборы высших должностных лиц, в четырех - дополнительные выборы депутатов Госдумы.
Московская городская избирательная комиссия
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