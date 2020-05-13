Госдума приняла закон о продлении электронного голосования в Москве

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы.
Автором инициативы стала депутат Госдумы от ЕР Ирина Белых.
По ее словам, принятый ранее комплекс нормативных актов и техническая база способствовали успешному проведению экспериментального дистанционного электронного голосования на выборах 8 сентября 2019 года в Москве. В этой связи эту форму голосования в столице можно распространить на выборы всех уровней: в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Москвы и органы местного самоуправления еще на два года. Согласно инициативе, перечень цифровых избирательных участков утверждается решением ЦИК России на основании предложений комиссий субъектов РФ в течение пяти дней после дня вступления законопроекта в силу.
Для участия в голосовании на цифровом избирательном участке избиратель может подать заявление о включении в список избирателей через портал "Госуслуги" и МФЦ и в случаях, установленных ЦИК России, через территориальные и участковые комиссии.
Цифровые избирательные участки впервые были использованы в Москве на 30 избирательных участках в единый день голосования 8 сентября прошлого года. На этих участках могли проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 прошли выборы высших должностных лиц, в четырех - дополнительные выборы депутатов Госдумы.