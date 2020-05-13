КПРФ призвала бесплатно раздавать маски и перчатки

"Органы власти обязаны обеспечить их бесплатную раздачу гражданам через социальные и иные службы. Многие коммерсанты от медицины наживаются, закупая маски в Китае по 5-10 рублей и продавая по 30-40. Закупку и распространение защитных средств должно взять на себя государство. Продавать их в условиях эпидемии – это как заставлять солдат на поле боя покупать патроны или платить за место в окопе. Когда вводятся штрафы за появление в общественных местах без масок и перчаток, необходимо обеспечить их доступность, а уже затем требовать от граждан строгого соблюдения предписаний", - отмечает лидер компартии.