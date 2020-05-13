КПРФ призвала бесплатно раздавать маски и перчатки

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. КПРФ в обращении президенту РФ Владимиру Путину заявила о необходимости со стороны государства обеспечить закупку и распространение среди граждан средств индивидуальной защиты в период пандемии коронавируса, а также обеспечить массовое тестирование граждан на предмет заражения, текст документа распространила пресс-служба партии.
В обращении лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о дефиците масок и перчаток в аптеках.
"Органы власти обязаны обеспечить их бесплатную раздачу гражданам через социальные и иные службы. Многие коммерсанты от медицины наживаются, закупая маски в Китае по 5-10 рублей и продавая по 30-40. Закупку и распространение защитных средств должно взять на себя государство. Продавать их в условиях эпидемии – это как заставлять солдат на поле боя покупать патроны или платить за место в окопе. Когда вводятся штрафы за появление в общественных местах без масок и перчаток, необходимо обеспечить их доступность, а уже затем требовать от граждан строгого соблюдения предписаний", - отмечает лидер компартии.
Также в КПРФ считают необходимым усилить ответственность органов соцзащиты за своевременную доставку необходимых лекарств пожилым и тяжелобольным людям, в первую очередь страдающим онкологическими заболеваниями.
"Усилить постоянный контроль поликлиник за состоянием здоровья граждан, которые находятся у них на учете. Важно упростить связь пожилых и страдающих хроническими заболеваниями с участковыми врачами. Обеспечить массовое, охватывающее всех граждан Российской Федерации, обследование на предмет заражения коронавирусом", - добавляется в обращении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф