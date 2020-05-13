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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T16:24
https://ria.ru/20200513/1571388887.html
КПРФ призвала бесплатно раздавать маски и перчатки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571164913_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_e98c75c00a2f12f933a38590d34ca38b.jpg
РИА Новости

КПРФ призвала бесплатно раздавать маски и перчатки

16:24 13.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДевушка в маске и перчатках
Девушка в маске и перчатках
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Девушка в маске и перчатках. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. КПРФ в обращении президенту РФ Владимиру Путину заявила о необходимости со стороны государства обеспечить закупку и распространение среди граждан средств индивидуальной защиты в период пандемии коронавируса, а также обеспечить массовое тестирование граждан на предмет заражения, текст документа распространила пресс-служба партии.
В обращении лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о дефиците масок и перчаток в аптеках.
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"Органы власти обязаны обеспечить их бесплатную раздачу гражданам через социальные и иные службы. Многие коммерсанты от медицины наживаются, закупая маски в Китае по 5-10 рублей и продавая по 30-40. Закупку и распространение защитных средств должно взять на себя государство. Продавать их в условиях эпидемии – это как заставлять солдат на поле боя покупать патроны или платить за место в окопе. Когда вводятся штрафы за появление в общественных местах без масок и перчаток, необходимо обеспечить их доступность, а уже затем требовать от граждан строгого соблюдения предписаний", - отмечает лидер компартии.
Также в КПРФ считают необходимым усилить ответственность органов соцзащиты за своевременную доставку необходимых лекарств пожилым и тяжелобольным людям, в первую очередь страдающим онкологическими заболеваниями.
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"Усилить постоянный контроль поликлиник за состоянием здоровья граждан, которые находятся у них на учете. Важно упростить связь пожилых и страдающих хроническими заболеваниями с участковыми врачами. Обеспечить массовое, охватывающее всех граждан Российской Федерации, обследование на предмет заражения коронавирусом", - добавляется в обращении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
4210015
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КПРФГеннадий ЗюгановВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
ЛДПР и КПРФ сегодня уже напомнили о себе. Кто следующий с каким-нибудь популистским лозунгом выступит? Какие у нас еще "как бы партии" остались?
13 мая, 16:28
xSx Sand
6000014
КПРФ так печется о средствах защиты, что могла бы начать свои требования с себя. Начните раздавать, используя свои средства, и остальные подтянутся.
13 мая, 16:40
elya.velichutina
9000011
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