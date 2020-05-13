В России перенесли сроки проведения ЕГЭ

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране.
Точная дата проведения единого госэкзамена пока неизвестна.
Школьникам, которые не планируют поступать в вуз, сдавать ЕГЭ не придется: отметки выставят по итогам года.
Ранее Рособрнадзор планировал провести ЕГЭ в августе или сентябре и только для тех, кто собирается сдавать вступительные экзамены в институты и университеты.
В таком случае школьники должны были сидеть на большом расстоянии друг от друга, им должны были измерить температуру и обработать руки санитайзером.
Альтернативный вариант
Рассматривался также вариант об ограниченном проведении сокращенного варианта ЕГЭ. Например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал проводить госэкзамен только в тех вузах, где не хватает мест на все заявки абитуриентов, и только по одному предмету.
В свою очередь, президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков в эфире радио Sputnik заявил, что при поступлении можно использовать "записную" европейскую систему.
"Принимать всех желающих по среднему баллу аттестата и среднему баллу оценок по профильным предметам за три года. А потом по итогам первого-второго семестров определять, кто будет дальше продолжать обучение, а кого отчислят", – сказал эксперт.
В 2020 году ЕГЭ можно было пройти в три этапа: досрочно - с 20 марта по 13 апреля, массово - с 25 мая по 29 июня и дополнительно - с 4 по 22 сентября. ЕГЭ должны были написать около 800 тысяч человек, из них почти 700 тысяч - выпускники этого года.