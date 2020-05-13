В России перенесли сроки проведения ЕГЭ

В таком случае школьники должны были сидеть на большом расстоянии друг от друга, им должны были измерить температуру и обработать руки санитайзером.

Альтернативный вариант

"Принимать всех желающих по среднему баллу аттестата и среднему баллу оценок по профильным предметам за три года. А потом по итогам первого-второго семестров определять, кто будет дальше продолжать обучение, а кого отчислят", – сказал эксперт.

В 2020 году ЕГЭ можно было пройти в три этапа: досрочно - с 20 марта по 13 апреля, массово - с 25 мая по 29 июня и дополнительно - с 4 по 22 сентября. ЕГЭ должны были написать около 800 тысяч человек, из них почти 700 тысяч - выпускники этого года.