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Религия и мировоззрение
2020-05-13T18:00
https://ria.ru/20200513/1571388233.html
Патриарх соболезнует в связи с гибелью пациентов в петербургской больнице
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571328255_0:168:3072:1896_1036x0_80_0_0_920df78c1582988eb926c943d4a08e8c.jpg
РИА Новости

Патриарх соболезнует в связи с гибелью пациентов в петербургской больнице

16:13 13.05.2020 (обновлено: 18:00 13.05.2020)
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошел пожар
Сотрудники МЧС у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошел пожар
© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Петербургской больнице Святого Георгия и призвал региональные власти оказать помощь пострадавшим, сказано в сообщении на сайте Русской православной церкви.
Пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел во вторник утром. В ГУМЧС по Петербургу сообщали, что погибли пять человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
"С большой печалью воспринял трагическое известие о гибели людей при пожаре, произошедшем в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге", - сказал патриарх Кирилл.
Он выразил надежду на то, что власти Санкт-Петербурга "при духовной поддержке священнослужителей Санкт-Петербургской митрополии" окажут всю необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших - "Господь да утешит их в постигшей скорби".
"Молюсь милосердному Спасителю нашему Иисусу Христу об упокоении душ наших братьев и сестер в обителях небесных, идеже вечно сияет свет лица Божия", — подытожил патриарх Кирилл.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Санкт-ПетербургОбщество
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