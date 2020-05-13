Патриарх соболезнует в связи с гибелью пациентов в петербургской больнице

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Петербургской больнице Святого Георгия и призвал региональные власти оказать помощь пострадавшим, сказано в сообщении на сайте Русской православной церкви.
Пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел во вторник утром. В ГУМЧС по Петербургу сообщали, что погибли пять человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
"С большой печалью воспринял трагическое известие о гибели людей при пожаре, произошедшем в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге", - сказал патриарх Кирилл.
Он выразил надежду на то, что власти Санкт-Петербурга "при духовной поддержке священнослужителей Санкт-Петербургской митрополии" окажут всю необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших - "Господь да утешит их в постигшей скорби".
"Молюсь милосердному Спасителю нашему Иисусу Христу об упокоении душ наших братьев и сестер в обителях небесных, идеже вечно сияет свет лица Божия", — подытожил патриарх Кирилл.