Патриарх соболезнует в связи с гибелью пациентов в петербургской больнице

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Петербургской больнице Святого Георгия и призвал региональные власти оказать помощь пострадавшим, сказано в сообщении на сайте Русской православной церкви.

Пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел во вторник утром. В ГУМЧС по Петербургу сообщали, что погибли пять человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".