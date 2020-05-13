Эксперт прокомментировал увольнение Витренко из "Нафтогаза"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Увольнение исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко не скажется на отношениях России и Украины в газовой сфере, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко ранее в среду заявил, что его предупредили об увольнении через два месяца в связи с сокращением его должности. По словам Витренко, причиной увольнения станет то, что защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом" перестала быть для компании приоритетом.
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"Думаю, что никак", - ответил Гривач на вопрос агентства, как уход топ-менеджера "Нафтогаза" скажется на дальнейших газовых отношениях России и Украины.
"Это внутриукраинские "разборки" и дележ нафтогазовского пирога, которые никак не влияют на взаимоотношения с Россией. Характер и содержание этого взаимодействия Витренко никак не определял и не мог определять", - полагает эксперт.
Россия и Украина в декабре подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину дальше в Европу, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов - в последующие. "Газпром" и "Нафтогаз" также заключили соглашение, предусматривающее отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также отказ от всех будущих претензий по предыдущим газовым контрактам.