Эксперт прокомментировал увольнение Витренко из "Нафтогаза"

"Это внутриукраинские "разборки" и дележ нафтогазовского пирога, которые никак не влияют на взаимоотношения с Россией. Характер и содержание этого взаимодействия Витренко никак не определял и не мог определять", - полагает эксперт.

Россия и Украина в декабре подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину дальше в Европу, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов - в последующие. "Газпром" и "Нафтогаз" также заключили соглашение, предусматривающее отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также отказ от всех будущих претензий по предыдущим газовым контрактам.