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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T15:58
https://ria.ru/20200513/1571387389.html
В Азербайджане число случаев коронавируса возросло до 2758
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571246996_0:0:3067:1725_1036x0_80_0_0_2d511123b8098a32f4f044dbb6c6b773.jpg
РИА Новости

В Азербайджане число случаев коронавируса возросло до 2758

15:58 13.05.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудница метрополитена на одной из станций бакинского метро
Сотрудница метрополитена на одной из станций бакинского метро
© Sputnik
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Сотрудница метрополитена на одной из станций бакинского метро
БАКУ, 13 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за минувшие сутки выросло на 65 и достигло 2758, умерли еще два человека, всего с начала пандемии скончались 35 человек, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине республики.
"В Азербайджане выявлено еще 65 случаев заражения коронавирусом, 54 человека вылечились, два человека скончались. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2758 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 1789 человек вылечились, 35 человек умерли, 934 человека продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 30 из них оценивается как тяжелое, 44 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в релизе штаба.
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По данным штаба, проведено 208546 тестов на выявление новых случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАзербайджанВ мире
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