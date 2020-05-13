В Азербайджане число случаев коронавируса возросло до 2758

БАКУ, 13 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за минувшие сутки выросло на 65 и достигло 2758, умерли еще два человека, всего с начала пандемии скончались 35 человек, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине республики.
"В Азербайджане выявлено еще 65 случаев заражения коронавирусом, 54 человека вылечились, два человека скончались. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2758 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 1789 человек вылечились, 35 человек умерли, 934 человека продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 30 из них оценивается как тяжелое, 44 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в релизе штаба.
По данным штаба, проведено 208546 тестов на выявление новых случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.