Экономист объяснил, кому выгодно объединение Архангельской области и НАО

"С точки зрения экономики основным бенефициаром выглядит Архангельская область, подушевые показатели которой вырастут за счет того, что в настоящий момент в НАО они очень высоки за счет очень маленькой численности населения – подушевой ВРП (валовый региональный продукт), подушевые доходы бюджета объединенного региона станут немного большое, чем у Архангельской области, но намного ниже, чем у НАО", - считает Паршин.