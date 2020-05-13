Экономист объяснил, кому выгодно объединение Архангельской области и НАО

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Архангельская область станет основным бенефициаром объединения с Ненецком автономным округом с точки зрения экономики, а с точки зрения расходов выиграют оба региона, заявил РИА Новости старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин.
В среду главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа запустили процесс объединения регионов. НАО одновременно является самостоятельным субъектом и входит в состав Архангельской области. Второго апреля губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку, на его место был назначен губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский, НАО временно возглавил его заместитель Юрий Бездудный.
"С точки зрения экономики основным бенефициаром выглядит Архангельская область, подушевые показатели которой вырастут за счет того, что в настоящий момент в НАО они очень высоки за счет очень маленькой численности населения – подушевой ВРП (валовый региональный продукт), подушевые доходы бюджета объединенного региона станут немного большое, чем у Архангельской области, но намного ниже, чем у НАО", - считает Паршин.
"Сравните подушевой ВРП – в Архангельской области 465 тысяч рублей, а у НАО - 6,95 миллиона рублей. При этом в первом регионе живет 1,1 миллиона человек, а во втором – 44 тысячи человек", - добавляет он.
При этом, по его словам, с точки зрения расходов выиграют оба региона, поскольку объединение позволит сократить общегосударственные расходы, при этом жителям НАО станет доступна инфраструктура Архангельской области.
"Но если посмотреть на долговую нагрузку, то опять же, выиграет Архангельская область – после объединения она сможет снизить уровень долга относительно собственных доходов за счет очень низкой долговой нагрузки НАО на текущий момент", - заключил экономист.