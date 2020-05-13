Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T15:54
https://ria.ru/20200513/1571387132.html
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

15:54 13.05.2020
291
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Четырехлетний ребенок есть среди 42 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число заболевших в регионе увеличилось до 879, сообщила в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
К 12 мая в области скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечились 497.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
"Оперативная ситуация на 13 мая. Число подтвержденных случаев COVID-19 - 879. Новых выявленных - 42. Пациенты - от 18 до 87 (лет), один четырехлетний ребенок", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 22 новых случая COVID-19 выявили в Пензе, по три - в Кузнецком, Пензенском и Башмаковском, по два - в Колышлейском и Лунинском, по одному - в Иссинском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Нижнеломовском и Пачелмском районах области.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 17 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензаПензенская областьКазахстанОбщество
Рекомендуем
Дезинфекция помещений с помощью робота в Европейском медицинском центре в Москве
Патологоанатом рассказал, как диагностируют смерть от коронавируса
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
Врач Александр Мясников
Мясников назвал еще одну "заразную болезнь", которую вызвал COVID-19
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
Двое священников умерли от коронавируса
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
Волонтер раздает многоразовые маски на улице в Екатеринбурге
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины, ТЦ и уличные кафе
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
Оксана Пушкина
Депутат Оксана Пушкина заразилась коронавирусом
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников рассказал о "странностях" коронавируса
Контейнерная зона в Узбекистане
В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В Марий Эл умер 23-летний пациент с коронавирусом
Пожилая пара держатся за руки
Прожившие 61 год вместе супруги умерли от коронавируса в один день
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова прокомментировала инцидент в приюте в Уфе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:07В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
Лента новостейМолния