В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Четырехлетний ребенок есть среди 42 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число заболевших в регионе увеличилось до 879, сообщила в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
К 12 мая в области скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечились 497.
"Оперативная ситуация на 13 мая. Число подтвержденных случаев COVID-19 - 879. Новых выявленных - 42. Пациенты - от 18 до 87 (лет), один четырехлетний ребенок", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 22 новых случая COVID-19 выявили в Пензе, по три - в Кузнецком, Пензенском и Башмаковском, по два - в Колышлейском и Лунинском, по одному - в Иссинском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Нижнеломовском и Пачелмском районах области.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 17 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.