В Саратовской области выросло число больных COVID-19 в тяжелом состоянии

Всего в области лабораторно подтверждены 1317 случаев заражения коронавирусом, в том числе 85 за последние сутки. Скончались 18 пациентов с COVID-19, выздоровели 277 человек. По данным минздрава области на 12 мая, в тяжелом состоянии находились 109 пациентов с COVID-19, в том числе 24 на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК

Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК

"На сегодня 541 пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом (COVID-19) находится на стационарном лечении… По тяжелым пациентам. На сегодняшний день 93 человека находятся на кислородной поддержке и 34 человека на аппаратах искусственной вентиляции легких", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.