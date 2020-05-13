Мурманские больницы приостановили использование аппаратов ИВЛ "Авента-М"

МУРМАНСК, 13 мая – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение приостановить использование аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М" до получения результатов расследования случаев пожара в больницах Москвы и Петербурга, сообщил на брифинге в среду губернатор региона Андрей Чибис.
Ранее Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года. По данным Росздравнадзора, эти аппараты использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары 9 и 12 мая.
"В Мурманской области они есть. Мы приняли решение их пока не использовать до наступления крайней необходимости, аппаратов ИВЛ у нас достаточно. Будем ждать результатов расследования", - сказал Чибис.
Пожары в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных с коронавирусом, произошли 9 и 12 мая соответственно. В первом случае погибла одна пациентка, во втором – пять пациентов. После этого Росздравнадзор решил проверить качество и безопасность аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах.
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