Мурманские больницы приостановили использование аппаратов ИВЛ "Авента-М"

"В Мурманской области они есть. Мы приняли решение их пока не использовать до наступления крайней необходимости, аппаратов ИВЛ у нас достаточно. Будем ждать результатов расследования", - сказал Чибис.

Пожары в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных с коронавирусом, произошли 9 и 12 мая соответственно. В первом случае погибла одна пациентка, во втором – пять пациентов. После этого Росздравнадзор решил проверить качество и безопасность аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах.