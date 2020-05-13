Заслуженный учитель России прокомментировал перенос ЕГЭ

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Заслуженный учитель России Александр Снегуров в разговоре с каналом "360" назвал плюс переноса ЕГЭ на неопределенный срок.
"Ребята смогут подготовиться более существенно к новому сроку. Самоизоляция, нерабочие дни влияли на сам характер, ритм подготовки к экзамену. Я думаю, что требуется какой-то резервный срок. Ну а он тут вот и появляется, что называется, достаточно органично", — отметил педагог.
Снегуров добавил, что министерства и ведомства согласуют и призыв в армию, и зачисление в вузы.
По его словам, основной задачей является сохранение жизни и здоровья людей. Перенос сроков государственных экзаменов, безусловно, вызывает беспокойство, однако это не самая существенная причина переживаний на фоне пандемии.
Из-за ситуации с пандемией коронавируса министерство просвещения перенесло проведение Единого государственного экзамена в этом году с 8 июня на более поздний срок.
Рособрнадзор рассматривал возможность провести экзамен в августе или сентябре и только для тех, кто собирается поступать в высшие учебные заведения.
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