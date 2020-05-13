Заслуженный учитель России прокомментировал перенос ЕГЭ

"Ребята смогут подготовиться более существенно к новому сроку. Самоизоляция, нерабочие дни влияли на сам характер, ритм подготовки к экзамену. Я думаю, что требуется какой-то резервный срок. Ну а он тут вот и появляется, что называется, достаточно органично", — отметил педагог.