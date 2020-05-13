В пермской поликлинике у пациента выявили коронавирус

ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Единичный случай заражения Единичный случай заражения коронавирусом обнаружен у пациента поликлиники районной больницы Полазны в Пермском крае , сообщает региональный минздрав.

"В поликлинике Полазны обнаружен единичный случай заражения коронавирусной инфекцией у пациента, который был незамедлительно госпитализирован в Пермь", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе краевого минздрава РИА Новости пояснили, что медучреждение продолжает работать, в здании проводятся необходимые эпидемические мероприятия.

"По предписанию Роспотребнадзора с 11 мая на домашнем карантине находятся 32 человека, из них 11 медработников, под ежедневным наблюдением врачей", — добавили в ведомстве.

За время эпидемии в регионе зарегистрировано 829 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 445 пациентов, 23 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,3 тысячи жителей.