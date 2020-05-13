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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T15:30
https://ria.ru/20200513/1571385280.html
В пермской поликлинике у пациента выявили коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

В пермской поликлинике у пациента выявили коронавирус

15:30 13.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории "Инвитро" проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории Инвитро проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории "Инвитро" проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Единичный случай заражения коронавирусом обнаружен у пациента поликлиники районной больницы Полазны в Пермском крае, сообщает региональный минздрав.
"В поликлинике Полазны обнаружен единичный случай заражения коронавирусной инфекцией у пациента, который был незамедлительно госпитализирован в Пермь", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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В пресс-службе краевого минздрава РИА Новости пояснили, что медучреждение продолжает работать, в здании проводятся необходимые эпидемические мероприятия.
"По предписанию Роспотребнадзора с 11 мая на домашнем карантине находятся 32 человека, из них 11 медработников, под ежедневным наблюдением врачей", — добавили в ведомстве.
За время эпидемии в регионе зарегистрировано 829 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 445 пациентов, 23 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,3 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пермский крайОбщество
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