Минкомсвязь нарастила мощности портала госуслуг после рекордной нагрузки

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Минкомсвязь РФ увеличила мощности портала госуслуг после рекордного роста нагрузки на него из-за запуска сервиса оформления пособий на детей; сейчас работа портала стабилизируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Минкомсвязь во вторник запустила сервис для оформления единовременной выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей на отдельной странице сайта госуслуг - posobie16.gosuslugi.ru. В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что портал госуслуг не справился с объемом обращений для оформления заявлений на пособия.

"Временные сбои при работе с порталом госуслуг были связаны с большим количеством обращений за получением пособия на детей от 3 до 16 лет. Электронная форма заявления на оформление выплаты выведена на следующий день после обращения президента РФ. За 20 часов работы формы через портал направлено более 2 миллионов электронных заявлений на получение пособия на более чем 3 миллионов детей. Нагрузка на портал превысила в 10 раз средние показатели за апрель", - сказали в пресс-службе Минкомсвязи.

Там отметили, что данная нагрузка является рекордной для портала госуслуг за все время существования. Сейчас на портале оформляется более 2 тысяч заявлений в минуту только по новой услуге. Количество пользователей, обратившихся на портал, за 12 мая превысило 17 миллионов человек. За 13 мая на 14.00 количество пользователей, обращающихся на портал госуслуг, с 00 часов превысило 10 миллионов человек.

"В настоящее время работа портала стабилизируется, введены дополнительные мощности, осуществляется оптимизация работы приложений, время недоступности сервисов существенным образом сокращено", - заверили в Минкомсвязи.

В Минкомсвязи также отметили, что за март-апрель на портале госуслуг выведено 10 новых массовых электронных сервисов, связанных с оформлением различных социальных выплат и пособий, получением материнского капитала, получением сведений из электронных трудовых книжек, постановкой на учет в центрах занятости, а также сервисов для граждан, остающихся за границей, связанных с получением материальной помощи и регистрацией на вывозные авиарейсы. При этом количество зарегистрированных пользователей портала госуслуг, имеющих проверенные и подтвержденные учетные записи, сведения из которых успешно верифицированы соответствующими ведомствами, составило более 82 миллионов человек.