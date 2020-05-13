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2020-05-13T16:05
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Минкомсвязь нарастила мощности портала госуслуг после рекордной нагрузки
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РИА Новости

Минкомсвязь нарастила мощности портала госуслуг после рекордной нагрузки

15:29 13.05.2020 (обновлено: 16:05 13.05.2020)
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© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг
© РИА Новости
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Минкомсвязь РФ увеличила мощности портала госуслуг после рекордного роста нагрузки на него из-за запуска сервиса оформления пособий на детей; сейчас работа портала стабилизируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Минкомсвязь во вторник запустила сервис для оформления единовременной выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей на отдельной странице сайта госуслуг - posobie16.gosuslugi.ru. В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что портал госуслуг не справился с объемом обращений для оформления заявлений на пособия.
"Временные сбои при работе с порталом госуслуг были связаны с большим количеством обращений за получением пособия на детей от 3 до 16 лет. Электронная форма заявления на оформление выплаты выведена на следующий день после обращения президента РФ. За 20 часов работы формы через портал направлено более 2 миллионов электронных заявлений на получение пособия на более чем 3 миллионов детей. Нагрузка на портал превысила в 10 раз средние показатели за апрель", - сказали в пресс-службе Минкомсвязи.
Там отметили, что данная нагрузка является рекордной для портала госуслуг за все время существования. Сейчас на портале оформляется более 2 тысяч заявлений в минуту только по новой услуге. Количество пользователей, обратившихся на портал, за 12 мая превысило 17 миллионов человек. За 13 мая на 14.00 количество пользователей, обращающихся на портал госуслуг, с 00 часов превысило 10 миллионов человек.
"В настоящее время работа портала стабилизируется, введены дополнительные мощности, осуществляется оптимизация работы приложений, время недоступности сервисов существенным образом сокращено", - заверили в Минкомсвязи.
В Минкомсвязи также отметили, что за март-апрель на портале госуслуг выведено 10 новых массовых электронных сервисов, связанных с оформлением различных социальных выплат и пособий, получением материнского капитала, получением сведений из электронных трудовых книжек, постановкой на учет в центрах занятости, а также сервисов для граждан, остающихся за границей, связанных с получением материальной помощи и регистрацией на вывозные авиарейсы. При этом количество зарегистрированных пользователей портала госуслуг, имеющих проверенные и подтвержденные учетные записи, сведения из которых успешно верифицированы соответствующими ведомствами, составило более 82 миллионов человек.
В понедельник президент РФ на фоне коронавируса заявил, что с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье. Денежные средства можно получить на ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком 16-летнего возраста до 1 июля 2020 года). Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
14:20
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с числом заявок
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