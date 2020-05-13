Вывозной рейс из Москвы в Сеул запланировали на субботу

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Третий после закрытия международного авиасообщения рейс для вывоза из России граждан Южной Кореи планируется на субботу, сообщило посольство страны в Москве.
Как ожидается, рейс из Москвы в Сеул вылетит в 18.55 16 мая.
Билеты на рейс можно приобрести на сайте или в официальном мобильном приложении авиакомпании Korean Air.
На борт не будут допущены лица с температурой выше 37,5 градусов, по прибытии все пассажиры должны будут пройти процедуры, предусмотренные действующими в Республике Корея мерами по борьбе с COVID-19.
Предыдущие вывозные рейсы для южнокорейцев состоялись 7 и 25 апреля.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф