Ненецкий автономный округ и Архангельская область решили объединиться

МУРМАНСК, 13 мая — РИА Новости. Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа договорились о начале объединения регионов, сообщили РИА Новости в администрации НАО.
В среду врио губернаторов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали соответствующий меморандум.
НАО одновременно является самостоятельным субъектом и входит в состав Архангельской области. Второго апреля губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку, на его место назначили губернатора Ненецкого округа Александра Цыбульского, а НАО временно возглавил его заместитель Юрий Бездудный.
Как разъяснил член Ассоциации юристов России Владислав Калинин, объединение двух субъектов Федерации в один возможно, если на референдуме (предварительно он назначен на этот год) более половины жителей выскажутся за такое решение. По словам собеседника агентства, окончательно оно оформляется федеральным законом и затем вносится в Конституцию.
В свою очередь, депутат Госдумы от Архангельской области Андрей Палкин сказал РИА Новости, что вопрос объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа может решиться в течение года-двух.