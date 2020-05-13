Ненецкий автономный округ и Архангельская область решили объединиться

Как разъяснил член Ассоциации юристов России Владислав Калинин, объединение двух субъектов Федерации в один возможно, если на референдуме (предварительно он назначен на этот год) более половины жителей выскажутся за такое решение. По словам собеседника агентства, окончательно оно оформляется федеральным законом и затем вносится в Конституцию.