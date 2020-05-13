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2020-05-13T16:58
https://ria.ru/20200513/1571384793.html
Ненецкий автономный округ и Архангельская область решили объединиться
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РИА Новости

Ненецкий автономный округ и Архангельская область решили объединиться

15:22 13.05.2020 (обновлено: 16:58 13.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 13 мая — РИА Новости. Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа договорились о начале объединения регионов, сообщили РИА Новости в администрации НАО.
В среду врио губернаторов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали соответствующий меморандум.
НАО одновременно является самостоятельным субъектом и входит в состав Архангельской области. Второго апреля губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку, на его место назначили губернатора Ненецкого округа Александра Цыбульского, а НАО временно возглавил его заместитель Юрий Бездудный.
Как разъяснил член Ассоциации юристов России Владислав Калинин, объединение двух субъектов Федерации в один возможно, если на референдуме (предварительно он назначен на этот год) более половины жителей выскажутся за такое решение. По словам собеседника агентства, окончательно оно оформляется федеральным законом и затем вносится в Конституцию.
В свою очередь, депутат Госдумы от Архангельской области Андрей Палкин сказал РИА Новости, что вопрос объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа может решиться в течение года-двух.
Здание Государственной Думы РФ
15:21
В ГД назвали объединение Архангельской области и НАО целесообразным
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Объединение Архангельской области и НАОЮрий БездудныйАлександр ЦыбульскийНенецкий автономный округАрхангельская областьПолитика
Популярные комментарии
референдум какой-никакой будет. Если жители сильно против, то никто объединяться не будет. Кому нужны протесты и митинги после объединения. Но в целом, я думаю, что большинству людей совершенно плевать, ведь для них ничего существенно не изменится. Это просто формальность, чтоб бюджет объединить и чтоб было проще решать некоторые вопросы управленческие.
13 мая, 15:37
Константин Е
28643006
В своё время так объединяли Крым с Украиной.
13 мая, 15:22
Адам Ваксель
141010166
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