В Великобритании 275 медиков и соцработников умерли от коронавируса

ЛОНДОН, 13 мая – РИА Новости, Мария Табак. Жертвами COVID-19 в Великобритании стали 275 медиков и соцработников, эта цифра увеличилась за неделю более чем в два раза.
"К сожалению, скончались 144 сотрудников Национальной службы здравоохранения и 131 соцработников", - объявил в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время традиционной сессии вопросов и ответов в парламенте.
На данный момент число умерших от коронавируса в Великобритании превышает 32 тысячи, количество зараженных – 220 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.