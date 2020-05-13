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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T15:21
https://ria.ru/20200513/1571384684.html
В Великобритании 275 медиков и соцработников умерли от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048300_0:380:2759:1932_1036x0_80_0_0_670955155f176143a0ad1a404f5ce685.jpg
РИА Новости

В Великобритании 275 медиков и соцработников умерли от коронавируса

15:21 13.05.2020
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© REUTERS / Henry NichollsМедицинский персонал возле больницы в Лондоне
Медицинский персонал возле больницы в Лондоне
© REUTERS / Henry Nicholls
Медицинский персонал возле больницы в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 13 мая – РИА Новости, Мария Табак. Жертвами COVID-19 в Великобритании стали 275 медиков и соцработников, эта цифра увеличилась за неделю более чем в два раза.
"К сожалению, скончались 144 сотрудников Национальной службы здравоохранения и 131 соцработников", - объявил в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время традиционной сессии вопросов и ответов в парламенте.
На данный момент число умерших от коронавируса в Великобритании превышает 32 тысячи, количество зараженных – 220 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБорис ДжонсонЗдоровье - ОбществоВеликобританияВ мире
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