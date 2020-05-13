В Югре два волонтера погибли во время поисков упавшего в реку мальчика

Ранее учреждение "Центроспас-Югория" сообщило, что спасателей в Белоярском районе привлекли к поискам ребенка, который, катаясь на велосипеде, упал в реку Казым в районе речного вокзала. По данным ведомства, мальчика унесло течением, поиски продолжаются, удалось обнаружит только его велосипед.
28 января, 12:12Что делать, если потерялся ребенокЧаще всего дети теряются во время массовых праздников: в толпе взрослому сложнее не упустить малыша из виду. Но и в обычные дни дети могут не прийти домой из школы, с прогулки или из секции. Если ребенок исчез, спасатели рекомендуют незамедлительно начинать поиски. Что делать, если ваш ребенок потерялся, смотрите в нашей инфографике.
Инцидент, по информации окружного следственного управления, произошел днем в понедельник. Согласно уточненным данным, шестилетний мальчик катался на велосипеде в районе площади в пределах города Белоярский, не справился с управлением и съехал в реку. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Также в ведомстве отмечали, что следствие намерено оценить качество обеспечения безопасности со стороны муниципалитета на территории, где мальчик упал в воду.
"Были организованы поиски с привлечением специалистов, в том числе водолазов и специалистов "Центроспаса". Было привлечено несколько жителей Белоярского района в помощь профессиональным спасателям. К глубокому сожалению, катер "Амур", на котором находились три человека, жителей Белоярского, ушел под баржу, и два человека утонуло", - сказал Маненков во время прямого эфира в Instagram.
Он рекомендовал жителям района не отпускать детей гулять одних на улице, а также пообещал помощь семьям погибших. "Я чувствую за этим какую-то свою вину", - добавил руководитель муниципалитета.
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