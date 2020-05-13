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В Югре два волонтера погибли во время поисков упавшего в реку мальчика
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РИА Новости

В Югре два волонтера погибли во время поисков упавшего в реку мальчика

15:09 13.05.2020 (обновлено: 15:10 13.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Скорая помощь. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мая - РИА Новости. Двое волонтеров из числа жителей города Белоярский (ХМАО) погибли во время поисков мальчика, который пропал после того, как упал в реку, катаясь на велосипеде, сообщил глава Белоярского района Сергей Маненков.
Ранее учреждение "Центроспас-Югория" сообщило, что спасателей в Белоярском районе привлекли к поискам ребенка, который, катаясь на велосипеде, упал в реку Казым в районе речного вокзала. По данным ведомства, мальчика унесло течением, поиски продолжаются, удалось обнаружит только его велосипед.
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Инцидент, по информации окружного следственного управления, произошел днем в понедельник. Согласно уточненным данным, шестилетний мальчик катался на велосипеде в районе площади в пределах города Белоярский, не справился с управлением и съехал в реку. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Также в ведомстве отмечали, что следствие намерено оценить качество обеспечения безопасности со стороны муниципалитета на территории, где мальчик упал в воду.
"Были организованы поиски с привлечением специалистов, в том числе водолазов и специалистов "Центроспаса". Было привлечено несколько жителей Белоярского района в помощь профессиональным спасателям. К глубокому сожалению, катер "Амур", на котором находились три человека, жителей Белоярского, ушел под баржу, и два человека утонуло", - сказал Маненков во время прямого эфира в Instagram.
Он рекомендовал жителям района не отпускать детей гулять одних на улице, а также пообещал помощь семьям погибших. "Я чувствую за этим какую-то свою вину", - добавил руководитель муниципалитета.
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