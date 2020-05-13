В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда

"Спасатели выезжали по сообщению: оказать содействие в поиске мальчика 2013 года рождения, который, катаясь на велосипеде, упал в воду реки Казым в районе речного вокзала, и его унесло течением, местонахождение несовершеннолетнего не установлено. <...> Поиски продолжаются", — говорится в сообщении.