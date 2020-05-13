В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мая — РИА Новости. Спасатели в Ханты-Мансийском автономном округе ищут семилетнего мальчика, который упал в реку, катаясь на велосипеде, сообщает пресс-служба учреждения "Центроспас-Югория".
"Спасатели выезжали по сообщению: оказать содействие в поиске мальчика 2013 года рождения, который, катаясь на велосипеде, упал в воду реки Казым в районе речного вокзала, и его унесло течением, местонахождение несовершеннолетнего не установлено. <...> Поиски продолжаются", — говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что спасатели обыскали десять километров береговой линии, а также дно реки эхолотом на площади 1000 квадратных метров, обнаружен только велосипед ребенка.