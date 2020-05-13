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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T15:05
https://ria.ru/20200513/1571383772.html
В Лесото выявили первый случай коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564007639_0:385:2955:2047_1036x0_80_0_0_46348b80cd947bf50d262a37f5d49317.jpg
РИА Новости

В Лесото выявили первый случай коронавируса

15:05 13.05.2020
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© РИА Новости / ДубровскийНа улицах города Масеру, столицы Королевства Лесото
На улицах города Масеру, столицы Королевства Лесото
© РИА Новости / Дубровский
На улицах города Масеру, столицы Королевства Лесото. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Первый случай заражения новым типом коронавируса выявлен в государстве Лесото на юге Африке, следует из заявления министерства здравоохранения страны.
Согласно минздраву, 9 мая власти провели тесты у 81 прибывшего в страну из ЮАР и Саудовской Аравии. Полученные 12 мая результаты теста на коронавирус одного из путешественников оказались положительными. Ведомство отмечает, что пациент с Ближнего Востока, при этом никаких симптомов болезни у него нет.
Лесото стало 54-м государством из 55, входящих в Африканский союз, где выявлен по меньшей мере один пациент с COVID-19.
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Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ближний ВостокЮАРЛесотоВ мире
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