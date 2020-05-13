На Украине проверяют причастность чиновников к утечке данных в Telegram

КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Госбюро расследований Украины проверяет причастность чиновников министерства внутренних дел и государственной миграционной службы к утечке персональных данных украинцев через Telegram-бот, сообщила в среду пресс-служба бюро.
Во вторник вице-премьер страны, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что бот, который работал с большими объемами персональных данных украинцев, появился в Telegram, Служба безопасности Украины начала расследование. Полиция завела уголовное дело по факту утечки информации о персональных данных граждан через Telegram-бот. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что утечка персональных данных украинцев, которые продавались через Тelegram-бот, не связана с работой приложения правительственного приложения "Дія" ("Действие").
"Следователи Главного следственного управления государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту утечки информации, содержащей персональные данные граждан Украины, которая была распространена в одном из анонимных Telegram-каналов. По предварительной информации, к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД Украины и государственной миграционной службы", - говорится в сообщении бюро.
По данным пресс-службы, расследование начато по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, а также из-за несанкционированного сбыта или распространения информации с ограниченным доступом.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске мобильного приложения "Дія" ("Действие") с электронным водительским удостоверением и техпаспортом на автомобиль. По его словам, это мобильное приложение в будущем должно стать "государством в смартфоне", в котором граждане смогут получить все необходимые услуги. В мобильном приложении также уже доступны электронный паспорт и загранпаспорт, водительское удостоверение, техпаспорт на транспортное средство, а также студенческий билет. Кроме того, в приложении доступны данные о страховке автомобиля. В условиях карантина из-за пандемии коронавируса правительство Украины также на базе этой программы ввело электронный контроль соблюдения самоизоляции гражданами - взамен их обязательной обсервации после возвращения из-за границы.