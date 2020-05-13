Витренко заявил, что через два месяца его уволят из "Нафтогаза"

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Исполнительный директор НАК " Исполнительный директор НАК " Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил, что его предупредили об увольнении из-за сокращения его должности.

"Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза". <...> Символично, что меня увольняют из "Нафтогаза" в ситуации, когда наша команда, которую я имею честь возглавлять, в 2019 году продемонстрировала рекордные прибыли на фоне убытков остальных в "Нафтогазе" и когда впереди более чем достаточно работы", — написал он в Facebook.

По его словам, причиной решения об увольнении послужило то, что борьба с российской агрессией перестала быть приоритетом.

"Также не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности с ее причинами в газовом секторе. Значит, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути сближения с Европой, изменения правил внутри страны на европейские, принуждения России играть по цивилизованным правилам по отношению к Украине", — добавил Витренко.

В феврале стало известно, что Витренко подал в суд иск к "Нафтогазу" из-за того, что ему не выплатили премию за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. По его словам, половину премии ему должны были выплатить еще 30 декабря, но он ее так и не получил, из-за чего терпит ущерб — недополученные проценты от размещения этих денег на банковском депозите.

В конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через Украину. Согласно контракту на пять лет, " Газпром " гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.