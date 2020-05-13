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2020-05-13T17:57
https://ria.ru/20200513/1571383255.html
Витренко заявил, что через два месяца его уволят из "Нафтогаза"
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РИА Новости

Витренко заявил, что через два месяца его уволят из "Нафтогаза"

15:00 13.05.2020 (обновлено: 17:57 13.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Архивное фото
КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что его предупредили об увольнении из-за сокращения его должности.

"Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза". <...> Символично, что меня увольняют из "Нафтогаза" в ситуации, когда наша команда, которую я имею честь возглавлять, в 2019 году продемонстрировала рекордные прибыли на фоне убытков остальных в "Нафтогазе" и когда впереди более чем достаточно работы", — написал он в Facebook.

По его словам, причиной решения об увольнении послужило то, что борьба с российской агрессией перестала быть приоритетом.
"Также не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности с ее причинами в газовом секторе. Значит, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути сближения с Европой, изменения правил внутри страны на европейские, принуждения России играть по цивилизованным правилам по отношению к Украине", — добавил Витренко.
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В феврале стало известно, что Витренко подал в суд иск к "Нафтогазу" из-за того, что ему не выплатили премию за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. По его словам, половину премии ему должны были выплатить еще 30 декабря, но он ее так и не получил, из-за чего терпит ущерб — недополученные проценты от размещения этих денег на банковском депозите.
В конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через Украину. Согласно контракту на пять лет, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.
Кроме того, стороны договорились об урегулировании юридических разногласий и подписали соглашение об отказе от исков, по которым еще не был вынесен окончательный вердикт. Украинское правительство подписало мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий к российскому концерну на 7,4 миллиарда долларов, а "Газпром", со свой стороны, выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
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Ситуация на УкраинеЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныУкраинаВ мире
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