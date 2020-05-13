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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T14:49
https://ria.ru/20200513/1571382313.html
Больница в Москве, где был пожар, не закупала аппараты ИВЛ в 2020 году
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988443_0:675:2430:2041_1036x0_80_0_0_9affa6bdbffe99c043236be0fd9af858.jpg
РИА Новости

Больница в Москве, где был пожар, не закупала аппараты ИВЛ в 2020 году

14:49 13.05.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичУ входа в здание городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого в Москве
У входа в здание городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
У входа в здание городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого в Москве
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Больница имени Спасокукоцкого в Москве в 2020 году самостоятельно не закупала аппараты ИВЛ, следует из анализа заявок на сайте, с которыми ознакомились РИА Новости.
Пожары в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных коронавирусом, произошли 9 и 12 мая соответственно. В первом случае погибла одна пациентка, во втором – пять пациентов. В среду Росздравнадзор сообщил о приостановке обращения на территории России аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года - данные аппараты использовались в обеих больницах.
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
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Согласно данным портала госзакупок, в 2020 году больница имени Спасокукоцкого самостоятельно не закупала аппараты ИВЛ. Последняя закупка была в 2019 году. Тогда медучреждение провело тендер на поставку одного аппарата ИВЛ за 1,9 миллиона рублей. По итогам был заключен контракт с ООО "Си-Эйм", однако сведения о нем в реестре заключенных договоров отсутствуют. Указано только, что в конце июля 2019 договор был переведен в статус "исполнение завершено". В доступных материалах нет указания модели аппарата.
Также две поставки аппаратов ИВЛ в больницу произошли в 2018 году. В обоих случаях тендер размещало "Агентство по закупам департамента здравоохранения города Москвы" и в обоих случаях поставщиком стало ООО "СалютМедФарма". Так, в больницу поставили один аппарат Savina 300 за 3,4 миллиона рублей и пять аппаратов Servo Ventilator за 13,1 миллиона рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
260201
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Распространение нового коронавирусаАвента-М (аппарат ИВЛ)Пожар в больнице №50 в МосквеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
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