Больница в Москве, где был пожар, не закупала аппараты ИВЛ в 2020 году

Согласно данным портала госзакупок, в 2020 году больница имени Спасокукоцкого самостоятельно не закупала аппараты ИВЛ. Последняя закупка была в 2019 году. Тогда медучреждение провело тендер на поставку одного аппарата ИВЛ за 1,9 миллиона рублей. По итогам был заключен контракт с ООО "Си-Эйм", однако сведения о нем в реестре заключенных договоров отсутствуют. Указано только, что в конце июля 2019 договор был переведен в статус "исполнение завершено". В доступных материалах нет указания модели аппарата.