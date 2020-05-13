Подрядчик РЖД предъявил к компании иск на 688 миллионов рублей

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск АО "Инновационный центр энергоэффективных решений" (ИЦЭР), требующего взыскать более 688 миллионов рублей с ОАО "Российские железные дороги", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 12 мая, основания возникновения спора не сообщаются, к производству иск пока не принят.

По данным из открытых источников, с 2015 года между РЖД и ИЦЭР было заключено 22 контракта на сумму более 2,8 миллиарда рублей.

В частности, компания-истец в 2017 году выиграла конкурс на выполнение работ по обязательному энергетическому обследованию объектов РЖД и формированию энергетического паспорта госкомпании. С ней был заключен договор почти на 1,3 миллиарда рублей.