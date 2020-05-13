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2020-05-13T14:32
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Омская область отказалась от контракта на поставку аппаратов "Авента-М"
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РИА Новости

Омская область отказалась от контракта на поставку аппаратов "Авента-М"

14:32 13.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ОМСК, 13 мая - РИА Новости. Аппараты искусственной вентиляции лёгких "Авента-М" не будут поставлены в Омскую область не будут, регион отказался от контракта, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава.
Ранее стало известно, что Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года. По данным Росздравнадзора, эти аппараты использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары 9 и 12 мая.
"В Омский регион не поступило ни одного потенциально опасного аппарата ИВЛ. Аппараты марки "Авента-М" должны были быть поставлены в регион ООО "КРЭТ". Контракт был заключен 10 апреля. Однако аппараты в регион не поступали, и в связи с вновь открывшимися обстоятельствами поставлены не будут. Поскольку запрет на (использование этих) аппаратов не позволит контракту быть исполненным, Омская область отказалась от контракта на поставку этих аппаратов ИВЛ", - пояснили РИА Новости в Минздраве региона.
В министерстве добавили, что "вопрос с поставкой оборудования находится на контроле руководства региона".
"Имеющихся в арсенале медиков аппаратов ИВЛ на сегодня более чем достаточно, чтобы помогать всем тяжелобольным пациентам региона", - добавили в министерстве.
Пожары в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных коронавирусом, произошли 9 и 12 мая соответственно. В первом случае погибла одна пациентка, во втором – пять пациентов. После этого Росздравнадзор решил проверить качество и безопасность аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в Омской области на 13 мая, от коронавируса лечатся 282 жителя Омска и области, выздоровели с начала пандемии 63 человека, умерли десять пациентов.
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Авента-М (аппарат ИВЛ)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МоскваСанкт-ПетербургОбщество
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