Омская область отказалась от контракта на поставку аппаратов "Авента-М"

"В Омский регион не поступило ни одного потенциально опасного аппарата ИВЛ. Аппараты марки "Авента-М" должны были быть поставлены в регион ООО "КРЭТ". Контракт был заключен 10 апреля. Однако аппараты в регион не поступали, и в связи с вновь открывшимися обстоятельствами поставлены не будут. Поскольку запрет на (использование этих) аппаратов не позволит контракту быть исполненным, Омская область отказалась от контракта на поставку этих аппаратов ИВЛ", - пояснили РИА Новости в Минздраве региона.