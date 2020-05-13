Лавров рассказал о повестке саммита ШОС

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Вопросы биологической безопасности будут отдельно рассмотрены на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдёт в России в июле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается конкретно ШОС, к саммиту, который состоится в этом году в Санкт-Петербурге, я уже упомянул, готовится специальной набор документов, который будет посвящен и плану действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности, и отдельным блоком будут рассматриваться вопросы биологической безопасности", - заявил он на пресс-конференции по итогам видео-встречи глав МИД ШОС.
Министр рассчитывает, что подготовительная работа экспертов позволит лидерам ШОС принять на саммите решения, которые поспособствуют обеспечению транспарентности деятельности в сфере биологической безопасности в универсальном масштабе.
Министр рассчитывает, что подготовительная работа экспертов позволит лидерам ШОС принять на саммите решения, которые поспособствуют обеспечению транспарентности деятельности в сфере биологической безопасности в универсальном масштабе.
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