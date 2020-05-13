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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T14:12
https://ria.ru/20200513/1571378872.html
В Польше откроются рестораны, салоны красоты и парикмахерские
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534683_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_a07f50c630c3539def18c0bb2da192a5.jpg
РИА Новости

В Польше откроются рестораны, салоны красоты и парикмахерские

14:11 13.05.2020 (обновлено: 14:12 13.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 мая - РИА Новости. Салоны красоты и парикмахерские, а также часть ресторанов с 18 мая возобновят работу в Польше в рамках отмены противоэпидемических ограничений, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в среду.
"С 18 мая смогут опять функционировать косметические и парикмахерские предприятия", - сказал премьер, отметив, что работать эти заведения смогут с соблюдением строгих санитарных норм.
Коронавирус
08:00РИА Наука
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"Также мы частично открываем рестораны, бары, кафе, но тоже с соблюдением санитарных норм", - добавил он.
По состоянию на утро среды, число выявленных случаев COVID-19 в Польше составило 17 062, скончались 847 человек.
В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Восстановлен контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекращено международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыты детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
210001
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19ПольшаВ мире
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