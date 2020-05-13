В Польше откроются рестораны, салоны красоты и парикмахерские

Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве. Архивное фото

Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве

ВАРШАВА, 13 мая - РИА Новости. Салоны красоты и парикмахерские, а также часть ресторанов с 18 мая возобновят работу в Салоны красоты и парикмахерские, а также часть ресторанов с 18 мая возобновят работу в Польше в рамках отмены противоэпидемических ограничений, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в среду.

"С 18 мая смогут опять функционировать косметические и парикмахерские предприятия", - сказал премьер, отметив, что работать эти заведения смогут с соблюдением строгих санитарных норм.

"Также мы частично открываем рестораны, бары, кафе, но тоже с соблюдением санитарных норм", - добавил он.

По состоянию на утро среды, число выявленных случаев COVID-19 в Польше составило 17 062, скончались 847 человек.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Восстановлен контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекращено международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыты детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.