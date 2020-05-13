В центральном офисе "Ленэнерго" проходят обыски

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в центральном офисе распределительной сетевой компании "Россети Ленэнерго" на площади Конституции в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

"Конкретно о ходе мероприятий мы сказать не можем. Но в офисе компании проходят следственные действия", — сообщили в пресс-службе.

По информации источника агентства, близкого к правоохранительным органам региона, обыски связаны с прокладкой кабельных линий для стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове, построенного к чемпионату мира-2018. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество", — добавил собеседник.

Также, по его словам, обыски идут в других офисах "Ленэнерго".