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В центральном офисе "Ленэнерго" проходят обыски
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РИА Новости

В центральном офисе "Ленэнерго" проходят обыски

13:58 13.05.2020 (обновлено: 16:45 13.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев"Ленэнерго"
Ленэнерго
© РИА Новости / Алексей Даничев
"Ленэнерго". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в центральном офисе распределительной сетевой компании "Россети Ленэнерго" на площади Конституции в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

"Конкретно о ходе мероприятий мы сказать не можем. Но в офисе компании проходят следственные действия", — сообщили в пресс-службе.

По информации источника агентства, близкого к правоохранительным органам региона, обыски связаны с прокладкой кабельных линий для стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове, построенного к чемпионату мира-2018. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество", — добавил собеседник.
Также, по его словам, обыски идут в других офисах "Ленэнерго".
Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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