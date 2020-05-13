Минкомсвязь рекомендовала перейти на удаленную выдачу электронной подписи

"Большое количество россиян сейчас находятся на лечении от коронавирусной инфекции или на изоляции и, соответственно, не могут подать заявление лично на перевыпуск квалифицированной электронной подписи, срок действия которой истекает. Мы рекомендовали аккредитованным удостоверяющим центрам использовать такие способы идентификации заявителей при выдаче квалифицированных сертификатов, которые позволят получать подписи удаленно", - приводятся в сообщении слова директора правового департамента Минкомсвязи РФ Романа Кузнецова.