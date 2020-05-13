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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:47
https://ria.ru/20200513/1571377249.html
Минкомсвязь рекомендовала перейти на удаленную выдачу электронной подписи
https://cdn25.img.ria.ru/images/152366/21/1523662145_0:224:4323:2656_1036x0_80_0_0_e948ab7a2994e4c203551f4843533615.jpg
РИА Новости

Минкомсвязь рекомендовала перейти на удаленную выдачу электронной подписи

13:46 13.05.2020 (обновлено: 13:47 13.05.2020)
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CC0 / Skitterphoto / Офисный работник
Офисный работник
CC0 / Skitterphoto /
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минкомсвязь РФ рекомендовала аккредитованным удостоверяющим центрам в условиях пандемии перейти на дистанционное оформление электронной подписи, говорится в сообщении ведомства.
"Большое количество россиян сейчас находятся на лечении от коронавирусной инфекции или на изоляции и, соответственно, не могут подать заявление лично на перевыпуск квалифицированной электронной подписи, срок действия которой истекает. Мы рекомендовали аккредитованным удостоверяющим центрам использовать такие способы идентификации заявителей при выдаче квалифицированных сертификатов, которые позволят получать подписи удаленно", - приводятся в сообщении слова директора правового департамента Минкомсвязи РФ Романа Кузнецова.
Рекомендации, которые были направлены в удостоверяющие центры, позволят юрлицам, предпринимателям, органам государственной власти и местного самоуправления использовать электронный документооборот и снизить количество очных контактов.
В начале мая Минкомсвязь РФ предложила в условиях пандемии разрешить россиянам подписывать ряд документов через портал госуслуг с использованием неквалифицированной электронной подписи. Речь, в частности, шла о договорах аренды федерального имущества, налоговой отчетности, документах по трудоустройству. Сначала новый функционал предлагалось опробовать в порядке эксперимента.
Олег Скуфинский
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Распространение нового коронавирусаМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Общество
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