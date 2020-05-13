Количество сдающих в пунктах приема ЕГЭ уменьшат

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Количество сдающих в пунктах приема ЕГЭ будет уменьшено для соответствия санитарно-гигиеническому режиму, завила пресс-служба Минпросвещения РФ.
"Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что регионы получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов.