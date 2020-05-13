Школьникам, не планирующим поступать в вуз, разрешили не сдавать ЕГЭ

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Школьникам, не планирующим поступать в вуз, не надо сдавать Единый госэкзамен, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
"Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года", - говорится в сообщении.
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