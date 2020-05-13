В Испании число жертв коронавируса превысило 27 тысяч

Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото

Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде

© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде

МАДРИД, 13 мая – РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса Испании за сутки увеличилось на 184 человека, сообщает минздрав страны.

Общее число умерших от COVID-19 с начала эпидемии составляет 27 104. С помощью тестов ПЦР выявлено за минувший день 439 новых заболевших, с начала эпидемии – 228 691. Выздоровели за последние 24 часа 1843, всего – 140 823. Таким образом, число активных случаев составляет 60,7 тысячи человек.

По числу выявленных случаев заболевания Испания находится на третьем месте после США и России, по числу жертв – на четвертом (после США, Великобритании Италии ).

С начала эпидемии коронавирус был выявлен у более чем 49 тысяч медиков, более 40 из них скончались.

Днем ранее жертвами коронавируса в Испании за сутки стали 176 человек, при помощи тестов ПЦР было выявлено 426 новых случаев заражения.

Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. Как заявил премьер Педро Санчес , страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.

Режим повышенной готовности продлен до 24 мая.