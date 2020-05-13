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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:23
https://ria.ru/20200513/1571375339.html
В Испании число жертв коронавируса превысило 27 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/103448/36/1034483620_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_a9f9ffd889c1ed4eb1a7848966fd5df4.jpg
РИА Новости

В Испании число жертв коронавируса превысило 27 тысяч

13:23 13.05.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 13 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Испании за сутки увеличилось на 184 человека, сообщает минздрав страны.
Общее число умерших от COVID-19 с начала эпидемии составляет 27 104. С помощью тестов ПЦР выявлено за минувший день 439 новых заболевших, с начала эпидемии – 228 691. Выздоровели за последние 24 часа 1843, всего – 140 823. Таким образом, число активных случаев составляет 60,7 тысячи человек.
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По числу выявленных случаев заболевания Испания находится на третьем месте после США и России, по числу жертв – на четвертом (после США, Великобритании и Италии).
С начала эпидемии коронавирус был выявлен у более чем 49 тысяч медиков, более 40 из них скончались.
Днем ранее жертвами коронавируса в Испании за сутки стали 176 человек, при помощи тестов ПЦР было выявлено 426 новых случаев заражения.
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Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Режим повышенной готовности продлен до 24 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Педро СанчесКоронавирусыЗдоровье - ОбществоИталияСШАИспанияВ мире
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