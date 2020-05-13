В Госдуму внесли законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Сотрудники ОМОН во время работы на блокпосту в Москве

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Правительство внесло в Правительство внесло в Госдуму законопроект, который дает право полицейским вскрывать автомобили и оцеплять жилые здания.

Вскрывать машины предлагается для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта. Владельца автомобиля должны оповестить в течение суток. Если хозяина машины нет рядом в момент действий полиции, сохранность имущества должна обеспечить полиция.

Стражам порядка также могут разрешить оцеплять или блокировать территорию жилых домов, стерней или других объектов по решению местных отделов МВД. На оцепленной территории хотят разрешить досмотр граждан и автомобилей. В таком случае человек не сможет отказаться подчиняться действиям полиции.

В законопроекте также говорится, что полицейский может открыть огонь, если нарушитель "попытается прикоснуться" к его оружию или попытается напасть.

Ранее в МВД рассказали, как инструктируют стражей порядка. Так, полицейский должен быть вежливым и сохранять самообладание в любой ситуации, даже в случае провокации.

Деликатный вопрос

В свою очередь, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала аккуратно подходить к вопросу расширения полномочий полиции.

Она добавила, что в аппарат федерального омбудсмена поступают обращения от сотрудников полиции, которые испытывают затруднения в применении санкций к нарушителям режима самоизоляции.

"Сложно налагать штраф за нарушение правил самоизоляции, когда эти правила не всем известны, и у людей зачастую нет возможности с ними ознакомиться. На это указывают и сами полицейские", — сказала она.

Не нужно торопиться

Глава " Справедливой России Сергей Миронов заявил, что депутаты внимательно изучат проект в первую очередь с точки зрения соблюдения прав граждан. Он добавил, что не считает необходимым рассматривать поправки именно сейчас.

"Эти поправки разрабатывались МВД еще в 2018 году, задолго до пандемии, они не связаны напрямую с текущей ситуацией. Нет необходимости в их экстренном рассмотрении и принятии "под шумок" коронавируса", — сказал он.