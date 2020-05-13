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2020-05-13T15:41
https://ria.ru/20200513/1571374735.html
В Госдуму внесли законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

13:17 13.05.2020 (обновлено: 15:41 13.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковСотрудники ОМОН во время работы на блокпосту в Москве
Сотрудники ОМОН во время работы на блокпосту в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который дает право полицейским вскрывать автомобили и оцеплять жилые здания.
Вскрывать машины предлагается для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта. Владельца автомобиля должны оповестить в течение суток. Если хозяина машины нет рядом в момент действий полиции, сохранность имущества должна обеспечить полиция.
Стражам порядка также могут разрешить оцеплять или блокировать территорию жилых домов, стерней или других объектов по решению местных отделов МВД. На оцепленной территории хотят разрешить досмотр граждан и автомобилей. В таком случае человек не сможет отказаться подчиняться действиям полиции.
В законопроекте также говорится, что полицейский может открыть огонь, если нарушитель "попытается прикоснуться" к его оружию или попытается напасть.
Ранее в МВД рассказали, как инструктируют стражей порядка. Так, полицейский должен быть вежливым и сохранять самообладание в любой ситуации, даже в случае провокации.
Сотрудник полиции
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Деликатный вопрос

В свою очередь, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала аккуратно подходить к вопросу расширения полномочий полиции.
Она добавила, что в аппарат федерального омбудсмена поступают обращения от сотрудников полиции, которые испытывают затруднения в применении санкций к нарушителям режима самоизоляции.
"Сложно налагать штраф за нарушение правил самоизоляции, когда эти правила не всем известны, и у людей зачастую нет возможности с ними ознакомиться. На это указывают и сами полицейские", — сказала она.
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Не нужно торопиться

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что депутаты внимательно изучат проект в первую очередь с точки зрения соблюдения прав граждан. Он добавил, что не считает необходимым рассматривать поправки именно сейчас.

"Эти поправки разрабатывались МВД еще в 2018 году, задолго до пандемии, они не связаны напрямую с текущей ситуацией. Нет необходимости в их экстренном рассмотрении и принятии "под шумок" коронавируса", — сказал он.

По его словам, подобные инициативы должны широко обсуждаться в обществе и парламенте. Он подчеркнул, что пандемия не должна становиться поводом для превращения страны в полицейское государство.
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Татьяна МоскальковаСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Нам надо уяснить - главное, ни в коем случае, не вступать в конфликт с правоохранительными органами, если даже они не правы! Перетерпите, как - если бы вы встретились с медведем и притворились мёртвым! У вас будет время чтобы потом доказать свою невиновность! Они выполняют свою работу, кто то хорошо, а кто то плохо! Во всех профессиях, есть свои недочёты, с которыми нужно бороться! Только не надо бороться с полицией, методом сопротивления! Мы же не хотим украинский сценарий!
13 мая, 14:06
Вячеслав Кадяйкин
23211477
Выдержка "Право вскрывать автомобили для...задержания преступников" фактически дает право полицаям безнаказанно вплоть до невозможности восстановления разбивать гражданские автомобили, при чем таким правом они будут пользоваться очень широко-за повреждения служебных авто с них дерут три шкуры, а здесь-разбивай колоти уничтожай-никакого возмещения вреда НЕ БУДЕТ, и это четко тоже будет прописано. Поэтому я где то писал, и опять напишу-я не сильно разбираюсь в электронике, но моих знаний вполне хватит сделать так, чтобы у моей машины тупо не смогли запустить двигатель в мое отсутствие. У меня стоит маяк "старлайн" с возможностью блокировки двигателя, но чую, этого будет не хватать. А вскрывать машины для извлечения алкаша за рулем, или наркомана, или чересчур обнаглевшего быдла,-тут я только "за".
13 мая, 14:00
БОБорис Орлов
59400011
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