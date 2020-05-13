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2020-05-13T15:08
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Минпросвещения перенесло ЕГЭ
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РИА Новости

Минпросвещения перенесло ЕГЭ

13:15 13.05.2020 (обновлено: 15:08 13.05.2020)
410355
© Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШкольница во время дистанционного обучения дома
Школьница во время дистанционного обучения дома
© Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В России скорректируют сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году, сообщили в Минпросвещения.
Уточняется, что с 8 июня их перенесут на более поздний период. Какой именно, пока не известно.
"Такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов", — добавили в ведомстве.
При этом школьникам, которые не планируют поступать в вуз, сдавать ЕГЭ не придется: отметки в аттестат выставят по итогам года.
Диск с заданиями единого государственного экзамена
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Ранее Рособрнадзор рассматривал возможность проведения ЕГЭ в августе или сентябре и только для тех, кто собирается в дальнейшем сдавать вступительные экзамены в институты и университеты.
Ведомство совместно с Минпросвещения разработало требования к организации проведения экзамена в условиях коронавируса, предполагающие рассадку школьников на большом расстоянии друг от друга, термометрию и санитарную обработку рук.
Высказывались мнения и об отмене ЕГЭ. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил проводить его только в тех вузах, где не хватает мест на все заявки абитуриентов, и только по одному профильному предмету.
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В этом году Единый госэкзамен должен был пройти в три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 4 по 22 сентября. Из-за пандемии коронавируса начало основного этапа сдвинули на 8 июня.
Всего, по данным Рособрнадзора, ЕГЭ намерены сдавать около 797 тысяч человек, в том числе 692 тысячи выпускников этого года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Ученица в классе перед началом единого государственного экзамена по базовой математике
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Популярные комментарии
Лучше бы вообще отменили это ЕГЭ.
13 мая, 13:20
Р Роман Р
158301449
фух, спасибо, что заботитесь о нас, 11 класс благодарят вас!
13 мая, 14:01
ОКОльга Кирова
12570027
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