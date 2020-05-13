Минпросвещения перенесло ЕГЭ

Уточняется, что с 8 июня их перенесут на более поздний период. Какой именно, пока не известно.

"Такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов", — добавили в ведомстве.

При этом школьникам, которые не планируют поступать в вуз, сдавать ЕГЭ не придется: отметки в аттестат выставят по итогам года.

Ранее Рособрнадзор рассматривал возможность проведения ЕГЭ в августе или сентябре и только для тех, кто собирается в дальнейшем сдавать вступительные экзамены в институты и университеты.

Ведомство совместно с Минпросвещения разработало требования к организации проведения экзамена в условиях коронавируса, предполагающие рассадку школьников на большом расстоянии друг от друга, термометрию и санитарную обработку рук.

Высказывались мнения и об отмене ЕГЭ. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил проводить его только в тех вузах, где не хватает мест на все заявки абитуриентов, и только по одному профильному предмету.

В этом году Единый госэкзамен должен был пройти в три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 4 по 22 сентября. Из-за пандемии коронавируса начало основного этапа сдвинули на 8 июня.

Всего, по данным Рособрнадзора, ЕГЭ намерены сдавать около 797 тысяч человек, в том числе 692 тысячи выпускников этого года.