Минвостока разработает сбалансированный проект реновации Норильска

"Я поручаю Минвостоку, Минэкономике, Минфину с инвесткомпанией вместе. Сколько вам времени потребуется? Давайте три недели максимум. Через три недели у меня на столе должен лежать сбалансированный проект движения, так сказать, по этому направлению", — сказал Трутнев на заседании государственной комиссии по вопросам развития Арктики в онлайн-формате.