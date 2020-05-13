Минвостока разработает сбалансированный проект реновации Норильска

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерству экономического развития и министерству финансов за три недели разработать сбалансированный проект реновации Норильска.
Как ранее сообщала пресс-служба правительства Красноярского края, массовая застройка города осуществлялась в 1940-1950-е и в 1960-1990 годы. Новые строительные проекты в условиях Крайнего Севера в городе практически не реализуются. Для решения проблемы разработан проект программы реновации жилищного фонда Норильска до 2035 года. В правительстве региона отметили, что программа будет реализована в том числе за счет инвестиций ПАО ГМК "Норильский никель".
"Я поручаю Минвостоку, Минэкономике, Минфину с инвесткомпанией вместе. Сколько вам времени потребуется? Давайте три недели максимум. Через три недели у меня на столе должен лежать сбалансированный проект движения, так сказать, по этому направлению", — сказал Трутнев на заседании государственной комиссии по вопросам развития Арктики в онлайн-формате.
Трутнев отметил, что необходимо поддержать реновацию Норильска.
"Если людей не будет в Норильске достаточно, если люди будут просто уезжать, и работать будет некому, кто работать там будет? Минфин приедет? Или кто? Так же не получится", — сказал Трутнев.