Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T13:12
https://ria.ru/20200513/1571374368.html
Минвостока разработает сбалансированный проект реновации Норильска
https://cdn25.img.ria.ru/images/149501/29/1495012924_0:208:3992:2454_1036x0_80_0_0_371a2270a3e04ffa98c52faf58f6990b.jpg
РИА Новости

Минвостока разработает сбалансированный проект реновации Норильска

13:12 13.05.2020
147
© РИА Новости / Александр КряжевНорильск
Норильск
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерству экономического развития и министерству финансов за три недели разработать сбалансированный проект реновации Норильска.
Как ранее сообщала пресс-служба правительства Красноярского края, массовая застройка города осуществлялась в 1940-1950-е и в 1960-1990 годы. Новые строительные проекты в условиях Крайнего Севера в городе практически не реализуются. Для решения проблемы разработан проект программы реновации жилищного фонда Норильска до 2035 года. В правительстве региона отметили, что программа будет реализована в том числе за счет инвестиций ПАО ГМК "Норильский никель".
"Я поручаю Минвостоку, Минэкономике, Минфину с инвесткомпанией вместе. Сколько вам времени потребуется? Давайте три недели максимум. Через три недели у меня на столе должен лежать сбалансированный проект движения, так сказать, по этому направлению", — сказал Трутнев на заседании государственной комиссии по вопросам развития Арктики в онлайн-формате.
Трутнев отметил, что необходимо поддержать реновацию Норильска.
"Если людей не будет в Норильске достаточно, если люди будут просто уезжать, и работать будет некому, кто работать там будет? Минфин приедет? Или кто? Так же не получится", — сказал Трутнев.
Вид на один из районов Норильска
2 апреля, 08:16
Теперь и в Заполярье. В Норильске выявили 2 заболевших коронавирусом
510000
Обсудить 0
Дальний ВостокАрктикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Юрий ТрутневКрасноярский крайЭкономика
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме задумались о расширении прав полицейских
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Девушка измеряет объем талии
Сбросившая 23 килограмма девушка раскрыла секрет похудения
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"
Указатель к избирательному участку в Москве
Госдума приняла закон о голосовании дистанционно на выборах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
Лента новостейМолния