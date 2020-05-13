WikiLeaks: в Британии слушания по делу Ассанжа возобновятся 7 сентября

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ресурс WikiLeaks подтвердил, что слушания по делу об экстрадиции его основателя Джулиана Ассанжа, отложенные из-за распространения коронавируса, возобновятся в Великобритании 7 сентября.

"Возобновление отложенных слушаний по экстрадиции Джулиана Ассанжа назначено на 7 сентября. Местонахождение суда пока не определено", - сообщается в Twitter-аккаунте сайта.

Изначально слушания об экстрадиции Ассанжа по существу должны были начаться 18 мая. В начале мая судья Ванесса Барайтсер на слушаниях в Вестминстерском магистратском суде подтвердила, что откладывает оставшиеся три недели слушаний, как минимум, до сентября в связи с распространением коронавируса. Вероятной датой начала возобновления слушаний по существу называлось 7 сентября. Барайтсер также сообщила, что слушания могут быть перенесены из суда при тюрьме Белмарш в другой суд, где будет больше места. Детали будут уточняться 1 июня.

Рассматривать дело об экстрадиции планировалось в суде при тюрьме Белмарш, где содержится Ассанж. В этой тюрьме зафиксировано несколько случаев коронавируса, двое заключенных скончались. Адвокаты утверждали, что у Ассанжа больные легкие и он с большой степенью вероятности может тяжело заболеть в случае заражения COVID-19.