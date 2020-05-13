WikiLeaks: в Британии слушания по делу Ассанжа возобновятся 7 сентября

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ресурс WikiLeaks подтвердил, что слушания по делу об экстрадиции его основателя Джулиана Ассанжа, отложенные из-за распространения коронавируса, возобновятся в Великобритании 7 сентября.
"Возобновление отложенных слушаний по экстрадиции Джулиана Ассанжа назначено на 7 сентября. Местонахождение суда пока не определено", - сообщается в Twitter-аккаунте сайта.
Изначально слушания об экстрадиции Ассанжа по существу должны были начаться 18 мая. В начале мая судья Ванесса Барайтсер на слушаниях в Вестминстерском магистратском суде подтвердила, что откладывает оставшиеся три недели слушаний, как минимум, до сентября в связи с распространением коронавируса. Вероятной датой начала возобновления слушаний по существу называлось 7 сентября. Барайтсер также сообщила, что слушания могут быть перенесены из суда при тюрьме Белмарш в другой суд, где будет больше места. Детали будут уточняться 1 июня.
Рассматривать дело об экстрадиции планировалось в суде при тюрьме Белмарш, где содержится Ассанж. В этой тюрьме зафиксировано несколько случаев коронавируса, двое заключенных скончались. Адвокаты утверждали, что у Ассанжа больные легкие и он с большой степенью вероятности может тяжело заболеть в случае заражения COVID-19.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая прошлого года. Вскоре после этого власти США объявили о том, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.