В Петербурге около 400 тысяч человек обследовали на коронавирус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Более 399 тысяч человек в Санкт-Петербурге обследованы на коронавирусную инфекцию с 1 марта, сообщил губернатор Александр Беглов.
"Мы активно выявляем заболевших с помощью массового тестирования. Это позволяет не только на самых ранних стадиях заболевания оказывать помощь, но и пресекать распространение инфекции. Диагностику сегодня проводит 31 лаборатория. С 1 марта обследовано уже 399,205 тысячи человек, это почти вдвое выше рекомендованного показателя", - сказал он, выступая в законодательном собрании с ежегодным отчетом о деятельности правительства и губернатора города за прошлый год.
По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 8485 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 63 человека, выздоровели 1848.
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