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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:56
https://ria.ru/20200513/1571373539.html
В Петербурге около 400 тысяч человек обследовали на коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152018_0:176:3196:1974_1036x0_80_0_0_78507cf2093233d42532c1ac647e4050.jpg
РИА Новости

В Петербурге около 400 тысяч человек обследовали на коронавирус

12:56 13.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Более 399 тысяч человек в Санкт-Петербурге обследованы на коронавирусную инфекцию с 1 марта, сообщил губернатор Александр Беглов.
"Мы активно выявляем заболевших с помощью массового тестирования. Это позволяет не только на самых ранних стадиях заболевания оказывать помощь, но и пресекать распространение инфекции. Диагностику сегодня проводит 31 лаборатория. С 1 марта обследовано уже 399,205 тысячи человек, это почти вдвое выше рекомендованного показателя", - сказал он, выступая в законодательном собрании с ежегодным отчетом о деятельности правительства и губернатора города за прошлый год.
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По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 8485 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 63 человека, выздоровели 1848.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАлександр БегловСанкт-Петербург
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