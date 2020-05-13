В Петербурге около 400 тысяч человек обследовали на коронавирус

"Мы активно выявляем заболевших с помощью массового тестирования. Это позволяет не только на самых ранних стадиях заболевания оказывать помощь, но и пресекать распространение инфекции. Диагностику сегодня проводит 31 лаборатория. С 1 марта обследовано уже 399,205 тысячи человек, это почти вдвое выше рекомендованного показателя", - сказал он, выступая в законодательном собрании с ежегодным отчетом о деятельности правительства и губернатора города за прошлый год.