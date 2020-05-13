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2020-05-13T14:56
https://ria.ru/20200513/1571373226.html
Володин предложил Мурашко выступать в Госдуме без маски
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РИА Новости

Володин предложил Мурашко выступать в Госдуме без маски

12:51 13.05.2020 (обновлено: 14:56 13.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко во время правчаса выступать с трибуны без медицинской маски, так как трибуна находится на удаленном расстоянии от других участников заседания.
В среду на пленарном заседании Госдумы проходит правительственный час главы Минздрава, посвященный теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
"Я себя чувствую достаточно комфортно в плане того, что в масках и перчатках", - сказал Мурашко, приветствуя парламентариев в начале своего выступления.
Однако из зала поступили предложения снять маску. "Маску снять? Хорошо", - ответил министр.
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"Для удобства работы сделаем исключение для ведущего и выступающего на трибуне, потому что либо в "бу-бу" превратим (выступление), либо эти маски надо будет менять просто постоянно. Не думаю, что здесь это вызовет угрозу на том расстоянии, которое все считают санитарной нормой", - отметил Володин.
"Мы введем на время пандемии традицию, что выступающий может быть без маски", - добавил председатель.
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Однако лидер ЛДПР Владимир Жириновский, позже выйдя на трибуну, маску снимать не стал. Он также призвал не иронизировать над теми, кто соблюдает рекомендации и носит индивидуальные средства защиты, напомнил, что первыми маски и перчатки стали использовать депутаты от ЛДПР еще два месяца назад. "Над чем смеетесь? Над своей глупостью смеетесь. Вы не стали два месяца назад надевать маску, вот у вас заболели пять человек уже", - обратился Жириновский к участникам заседания.

"Мы не только заставили все страну как пример надеть маски и перчатки, но и весь мир, не только наша страна. И (президент США Дональд) Трамп тоже скоро наденет, и Лукашенко наденет. Иначе в больницу поедут".

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Владимир Жириновский
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоГосдума РФВячеслав Володин
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