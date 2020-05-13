Володин предложил Мурашко выступать в Госдуме без маски

"Я себя чувствую достаточно комфортно в плане того, что в масках и перчатках", - сказал Мурашко, приветствуя парламентариев в начале своего выступления.

"Для удобства работы сделаем исключение для ведущего и выступающего на трибуне, потому что либо в "бу-бу" превратим (выступление), либо эти маски надо будет менять просто постоянно. Не думаю, что здесь это вызовет угрозу на том расстоянии, которое все считают санитарной нормой", - отметил Володин.