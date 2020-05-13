Володин предложил Мурашко выступать в Госдуме без маски

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко во время правчаса выступать с трибуны без медицинской маски, так как трибуна находится на удаленном расстоянии от других участников заседания.
В среду на пленарном заседании Госдумы проходит правительственный час главы Минздрава, посвященный теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
"Я себя чувствую достаточно комфортно в плане того, что в масках и перчатках", - сказал Мурашко, приветствуя парламентариев в начале своего выступления.
Однако из зала поступили предложения снять маску. "Маску снять? Хорошо", - ответил министр.
"Для удобства работы сделаем исключение для ведущего и выступающего на трибуне, потому что либо в "бу-бу" превратим (выступление), либо эти маски надо будет менять просто постоянно. Не думаю, что здесь это вызовет угрозу на том расстоянии, которое все считают санитарной нормой", - отметил Володин.
"Мы введем на время пандемии традицию, что выступающий может быть без маски", - добавил председатель.
Однако лидер ЛДПР Владимир Жириновский, позже выйдя на трибуну, маску снимать не стал. Он также призвал не иронизировать над теми, кто соблюдает рекомендации и носит индивидуальные средства защиты, напомнил, что первыми маски и перчатки стали использовать депутаты от ЛДПР еще два месяца назад. "Над чем смеетесь? Над своей глупостью смеетесь. Вы не стали два месяца назад надевать маску, вот у вас заболели пять человек уже", - обратился Жириновский к участникам заседания.
"Мы не только заставили все страну как пример надеть маски и перчатки, но и весь мир, не только наша страна. И (президент США Дональд) Трамп тоже скоро наденет, и Лукашенко наденет. Иначе в больницу поедут".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.