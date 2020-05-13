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2020-05-13T12:45
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На помощь семьям с детьми до трех лет перечислили 19 миллиардов рублей
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РИА Новости

На помощь семьям с детьми до трех лет перечислили 19 миллиардов рублей

12:45 13.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков . Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Выплаты на детей до трех лет перечислены для семей с 2,2 миллиона детей на общую сумму 19 миллиардов рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
На заседании правительства он напомнил, что с 17 апреля выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь на каждого ребенка до трех лет могли получить только семьи, имеющие право на маткапитал. Сейчас это ограничение снято.
"На данный момент средства уже перечислены семьям, в составе которых более 2,2 миллиона детей. Общая сумма уже кассового расхода составила 19 миллиардов рублей", - сказал Котяков.
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