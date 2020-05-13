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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:41
https://ria.ru/20200513/1571372001.html
На месторождении Тенгиз в Казахстане 359 нефтяников заболели COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569182658_0:164:3057:1884_1036x0_80_0_0_ed6a2558783f6bbfd16c5e7cf3fa8316.jpg
РИА Новости

На месторождении Тенгиз в Казахстане 359 нефтяников заболели COVID-19

12:41 13.05.2020
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© Sputnik / Тимур БатыршинСитуация в Казахстане в связи COVID-19
Ситуация в Казахстане в связи COVID-19
© Sputnik / Тимур Батыршин
Ситуация в Казахстане в связи COVID-19. Архивное фото
АЛМА-АТА, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на крупнейшем в Казахстане Тенгизском нефтяном месторождении (в Атырауской области страны) за сутки увеличилось на 90 и достигло 359, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В Казахстане подтверждено более 5,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, 32 из них - с летальным исходом. В понедельник в стране истек срок введенного в марте чрезвычайного положения, однако в стране сохраняются карантинные ограничения.
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"Еще 92 случая заражения COVID-19 зарегистрированы в Атырауской области… Девяносто заболевших - сотрудники подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении", - говорится в сообщении на сайте штаба.
Согласно сообщению, таким образом, число выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 432, в том числе 359 - на Тенгизе.
По информации штаба, на Тенгизском месторождении в карантинных стационарах находятся свыше 2 тысяч человек. "Это близкие и потенциальные контактные лица людей, больных COVID-19. Всего там выявлено 17 очагов заражения, это вахтовые поселки, где проживали рабочие", - отмечается в сообщении.
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Как отметили в штабе, из 359 нефтяников 64 выздоровели. Подрядные компании вывезли с производственных объектов 16,2 тысячи сотрудников. Еще 800 человек будут вывезены в ближайшие дни.
Месторождение Тенгиз разрабатывается компанией Тенгизшевройл (ТШО). ТШО была создана в 1993 году правительством Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron для разработки этого месторождения. В настоящее время Chevron принадлежит 50% ТШО, "Казмунайгазу" - 20%, ExxonMobil - 25% и LukArco (структура "Лукойла") - 5%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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