На месторождении Тенгиз в Казахстане 359 нефтяников заболели COVID-19

АЛМА-АТА, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на крупнейшем в Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на крупнейшем в Казахстане Тенгизском нефтяном месторождении (в Атырауской области страны) за сутки увеличилось на 90 и достигло 359, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Казахстане подтверждено более 5,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, 32 из них - с летальным исходом. В понедельник в стране истек срок введенного в марте чрезвычайного положения, однако в стране сохраняются карантинные ограничения.

"Еще 92 случая заражения COVID-19 зарегистрированы в Атырауской области… Девяносто заболевших - сотрудники подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении", - говорится в сообщении на сайте штаба.

Согласно сообщению, таким образом, число выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 432, в том числе 359 - на Тенгизе.

По информации штаба, на Тенгизском месторождении в карантинных стационарах находятся свыше 2 тысяч человек. "Это близкие и потенциальные контактные лица людей, больных COVID-19. Всего там выявлено 17 очагов заражения, это вахтовые поселки, где проживали рабочие", - отмечается в сообщении.

Как отметили в штабе, из 359 нефтяников 64 выздоровели. Подрядные компании вывезли с производственных объектов 16,2 тысячи сотрудников. Еще 800 человек будут вывезены в ближайшие дни.

Месторождение Тенгиз разрабатывается компанией Тенгизшевройл (ТШО). ТШО была создана в 1993 году правительством Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron для разработки этого месторождения. В настоящее время Chevron принадлежит 50% ТШО, " Казмунайгазу " - 20%, ExxonMobil - 25% и LukArco (структура " Лукойла ") - 5%.