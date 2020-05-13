Заседание суда по делу историка Соколова перенесли на июнь

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Октябрьский районный суд перенес на июнь начало рассмотрения по существу дела историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия, сообщил адвокат Александр Почуев.
"Заседание отложено на 9 июня на 12.00", - сказал журналистам Почуев.
Рассмотрение дела по существу должно было начаться 9 апреля, потом суд перенес заседание на 13 мая из-за карантина в СИЗО-1 "Кресты", где содержится Соколов. Ограничительные меры, действующие в судах Петербурга, накануне были продлены до 31 мая.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября историка вытащили из реки Мойки: он пытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду.
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Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде по избранию меры пресечения Соколов признался в содеянном. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко.